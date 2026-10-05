Andy Carroll révèle l'identité de son agresseur sexuel : une personnalité connue !

Andy Carroll, ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre et de Liverpool, a révélé des détails bouleversants sur l'agression sexuelle dont il a été victime en 2019, affirmant que les faits ont laissé des traces profondes dans sa vie et ont affecté sa capacité de concentration, y compris sur le terrain de football.

Carroll, âgé de 37 ans, a raconté dans son autobiographie qu'il s'était réveillé pendant son sommeil à son domicile pour découvrir qu'une personne de son entourage tentait de l'agresser sexuellement, précisant qu'il avait signalé les faits avant que l'agresseur ne soit condamné à une peine de prison.

Le joueur a ajouté que l'incident l'avait poursuivi pendant des années, déclarant : « J'ai été victime d'une agression sexuelle. C'est effrayant rien que d'y penser, et jusqu'à présent seules de très rares personnes étaient au courant. » Il a expliqué avoir longtemps hésité avant de prendre la décision de révéler les faits dans son livre.

Carroll a précisé que ce qui s'était passé « a affecté chaque aspect de sa vie », ajoutant : « J'y pensais chaque jour, ce qui me rendait difficile toute concentration sur quoi que ce soit d'autre, y compris le football. Le traumatisme n'a pas disparu. »

Quelques semaines après la publication de ses confidences, Carroll a révélé au journal The Sun l'identité de son agresseur, affirmant que Kevin Adams, chorégraphe et professeur de danse connu pour sa participation à des émissions de la BBC, est la personne qui l'a agressé.

Adams avait été condamné devant la Chelmsford Crown Court en 2023 et condamné à une peine de prison. Il a également été inscrit au registre des auteurs d'infractions sexuelles pour une durée de 10 ans et interdit d'accès à la ville où réside Carroll, selon les médias britanniques.

Après confirmation de l'identité d'Adams dans les documents judiciaires accessibles au public, Carroll a déclaré : « Maintenant que Kevin Adams a été identifié dans les documents judiciaires comme étant mon agresseur, je peux le confirmer. J'espère enfin pouvoir tourner cette page de ma vie, et je suis prêt à aller de l'avant. »

Il a ajouté : « Cet incident a eu un effet dévastateur sur ma vie et sur celle de mes proches », affirmant que sa décision de parler de cette expérience venait aussi de l'espoir que sa révélation puisse aider d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires.