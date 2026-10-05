Andy Carroll, ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre et de Liverpool, a révélé des détails bouleversants sur l'agression sexuelle dont il a été victime en 2019, affirmant que l'incident a laissé des traces profondes dans sa vie et a affecté sa capacité de concentration, y compris sur le terrain de football.

Carroll, âgé de 37 ans, raconte dans son autobiographie s'être réveillé alors qu'il dormait chez lui pour découvrir qu'une de ses connaissances tentait de l'agresser sexuellement, précisant qu'il a signalé les faits avant que l'agresseur ne soit condamné à une peine de prison.

Le joueur a ajouté que l'incident l'avait poursuivi pendant des années : « J'ai été victime d'une agression sexuelle. C'est quelque chose de terrifiant, rien que d'y penser, et seules de très rares personnes étaient au courant jusqu'à présent. » Il a expliqué avoir longtemps hésité avant de décider de révéler les faits dans son livre.

Carroll a précisé que ce qui s'est passé « a affecté chaque aspect de sa vie », ajoutant : « J'y pensais tous les jours, ce qui me rendait difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre, y compris le football. Le traumatisme n'a pas disparu. »

Quelques semaines après la publication de ses confidences, Carroll a révélé au journal The Sun l'identité de son agresseur, affirmant que Kevin Adams, chorégraphe et professeur de danse connu pour sa participation à des émissions de la BBC, est la personne qui l'a agressé.

Adams avait été condamné devant la Chelmsford Crown Court en 2023 et condamné à une peine de prison. Il a également été inscrit au registre des auteurs d'infractions sexuelles pour une durée de 10 ans et s'est vu interdire l'accès à la ville où réside Carroll, selon les médias britanniques.

Après la confirmation de l'identité d'Adams dans les documents judiciaires accessibles au public, Carroll a déclaré : « Maintenant que Kevin Adams a été identifié dans les documents judiciaires comme étant mon agresseur, je peux le confirmer. J'espère pouvoir enfin tourner cette page de ma vie, et je suis prêt à aller de l'avant. »

Il a ajouté : « Cet incident a eu un impact dévastateur sur ma vie et celle de mes proches », affirmant que sa décision de parler de cette expérience était aussi motivée par l'espoir que la révéler puisse aider d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires.