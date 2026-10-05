Andy Carroll, la confession choc dans son autobiographie : « Moi, violé dans le lit de ma maison par un ami de la famille »

Andy Carroll, ancien attaquant de l’équipe d’Angleterre, de Liverpool et de Newcastle, a décidé de rompre le silence en racontant dans son autobiographie, « Owning It », avoir été victime de violences sexuelles en 2021. L’épisode, dénoncé à l’époque sans révéler son identité, s’est produit à son domicile lors de son deuxième passage à Newcastle





L’AGRESSEUR - L’agresseur est Kevin Adams, 59 ans, un visage bien connu du public britannique pour son passé de professeur de danse dans l’émission télévisée « Fame Academy » de la BBC et ami de son ex-compagne, absente à ce moment-là. En 2023, la Chelmsford Crown Court l’a condamné à 20 mois de prison pour avoir agressé sexuellement le footballeur alors que celui-ci dormait. Aujourd’hui joueur et copropriétaire de Dagenham & Redbridge, le joueur de 37 ans a choisi d’inclure son témoignage dans le livre au tout dernier moment, encouragé par sa compagne Lou Teasdale.





SES MOTS - « J’ai subi des violences sexuelles, voilà, je l’ai dit. C’est effrayant rien que d’y penser et jusqu’à aujourd’hui, seules quelques personnes le savaient. Lou et moi avons longuement parlé de l’opportunité, ou non, de le raconter dans le livre. J’ai évité mon éditeur si longtemps qu’il a probablement pensé que j’avais changé d’avis. C’est effrayant d’en parler, mais ce qui s’est passé a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd’hui autant que toutes les belles choses. Et si le fait que j’en parle aide ne serait-ce qu’une seule personne, alors cela en aura valu la peine. Ce qui m’est arrivé a influencé chaque aspect de ma vie. J’y pensais tous les jours et cela me rendait difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d’autre, y compris le football. Le traumatisme de ce qui m’est arrivé n’a pas disparu. »







