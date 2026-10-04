Andy Carroll a été victime d’abus sexuels de la part d’une personnalité de la télévision : « Le traumatisme est toujours là »

Andy Carroll a révélé la semaine dernière, à l’occasion de la parution de sa biographie, qu’il avait été victime d’abus sexuels de la part d’un homme en 2021. Les médias britanniques ont enquêté et découvert qu’il s’agissait de Kevin Adams, une personnalité médiatique bien connue et coach de danse dans des émissions de talents sur la BBC. Carroll a désormais confirmé à The Sun qu’Adams est l’homme qui a abusé sexuellement de lui.

Dans sa biographie Owning It: In My Own Words , Carroll raconte qu’un « ami de la famille », donc Adams, venait régulièrement chez lui. Adams connaissait l’ex de Carroll et a ainsi fait la connaissance de l’actuel attaquant de Dagenham & Redbridge FC.

Carroll, aujourd’hui âgé de 37 ans, a été agressé en 2021, après un match avec Newcastle United. Adams s’était invité chez Carroll pour regarder un combat de boxe. « Mais il a commencé à préparer des boissons dans la cuisine, et au bout d’un moment, j’ai commencé à me sentir étourdi », raconte Carroll.

« Je pense qu’il avait mis quelque chose dans mon verre. “Il est temps d’aller dormir”, ai-je dit. “Je vais te commander un taxi.” Mais il a insisté pour passer la nuit dans la chambre d’amis. »

Carroll explique qu’il a toujours eu un drôle de sentiment vis-à-vis d’Adams. « Il était divorcé et avait des enfants, mais malgré tout, j’avais l’impression qu’il éprouvait pour moi plus que des sentiments platoniques. Il demandait sans arrêt à mon ex et à moi de sortir avec lui. Il m’achetait même des vêtements. »

« Je dors nu, et quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, ce type était sous mes draps et essayait de me faire une fellation », raconte Carroll. L’ancien attaquant de Liverpool a alors frappé Adams jusqu’à le faire perdre connaissance, a appelé la police et a dû se rendre au poste pour raconter sa version des faits.

« Toute la procédure a été humiliante et honteuse. Vraiment horrible. » Adams a tout nié. « Toute la procédure a duré deux ans. À part ma compagne de l’époque et sa famille, personne n’était au courant, et j’ai reçu très peu de soutien », selon Carroll.

Adams a été condamné en novembre 2023 pour abus sexuels, a écopé de vingt mois de prison et d’une interdiction de contact. « Quand j’ai appris la nouvelle par la police, je n’ai pas pu m’arrêter de pleurer. Cela a eu un impact énorme sur ma vie. »

« J’y pensais tous les jours, ce qui m’empêchait de me concentrer sur autre chose. Même pas sur le football. Le traumatisme est toujours là. Mais si le fait d’écrire cela peut aider ne serait-ce qu’une seule personne, alors cela en vaut la peine », a conclu Carroll.



