Andros Townsend : "Wilfried Zaha devrait jouer la Ligue des Champions"

Andros Townsend, le coéquipier de Wilfried Zaha à Crystal Palace, estime que l'international ivoirien a les qualités pour jouer au plus haut niveau.

Andros Townsend estime que Wilfried Zaha "devrait jouer en ", ayant la ferme conviction que l'ailier de est capable de jouer au plus haut niveau mondial. Ces dernières années, Wilfried Zaha s'est taillé une réputation en , où il considéré comme l'un des meilleurs joueurs.



OL, Genesio : "Les joueurs de Lyon doivent y croire"

Néanmoins, l'international ivoirien n'avait pas réussi à convaincre durant son passage de deux saisons à Old Trafford, préférant s'épanouir dans un club moins ambitieux et dans un environnement vraisemblablement plus familier. Sa saison 2018-19 reste sa meilleure en carrière à ce jour en termes de statistiques individuelles, puisqu'il avait inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives sous les couleurs de de Palace, en 34 rencontres de championnat anglais.

L'article continue ci-dessous

"Le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai joué"

Les démonstrations de Zaha ont attiré l'attention d' l'été dernier, mais il a finalement raté un transfert à l'Emirates Stadium après que le club ait choisi de faire venir Nicolas Pepe de à sa place. Les niveaux de performance du joueur de 27 ans ont diminué depuis...



Atalanta-PSG : l'heure de briller pour Neymar

Plus d'équipes

Andros Townsend pense que son coéquipier a le niveau pour évoluer au sommet de l'Europe, mais espère toujours qu'il restera à Palace pendant au moins un an de plus "Wilfried Zaha pourrait jouer pour les meilleurs du monde", a déclaré l'attaquant des Eagles à talkSPORT.

"C’est le joueur le plus talentueux avec lequel j’ai joué et il devrait jouer en Ligue des champions. Je suis très reconnaissant de l’avoir à Palace, tout le monde au club lui en est reconnaissant, et si nous l’avons au-delà de ce mercato, nous serions encore plus reconnaissants", a ajouté l'attaquant âgé de 29 ans.