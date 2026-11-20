Partager Suivez GOAL sur Google

La légende ukrainienne Andriy Shevchenko a réagi avec colère aux accusations formulées par l’ailier de Tottenham Mykhailo Mudryk au sujet d’un contrôle antidopage positif qui a interrompu sa carrière. L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea, désormais à la tête de l’Association ukrainienne de football, a qualifié ces accusations de « calomnie sans fondement » visant la fédération nationale.

Publicité

La suspension de Mudryk pour dopage au meldonium provoque une vive dispute

Le différend trouve son origine dans un contrôle positif au meldonium qui a tenu le joueur de Chelsea prêté à Tottenham, âgé de 25 ans, à l’écart des terrains de novembre 2024 à juillet 2026 . Mudryk avait initialement écopé d’une suspension de quatre ans, mais celle-ci a été levée après qu’il a reconnu avoir enfreint les règles antidopage.

S’exprimant sur la chaîne YouTube Guest of Gordon, Mudryk a imputé son contrôle positif à l’encadrement de la sélection nationale . Il a accusé l’UAF d’avoir divulgué des détails de l’affaire et retardé son retour, tout en affirmant que Shevchenko lui avait apporté peu de soutien. En réponse, le président de l’UAF a allégué que les représentants de Mudryk avaient demandé à plusieurs reprises à la fédération de trouver un employé qui accepterait d’endosser la responsabilité.

Mudryk désigne un responsable, Shevchenko réplique

Évoquant cette affaire, Mudryk a soutenu que la substance interdite n’avait pu entrer dans son organisme qu’en Ukraine. « L’environnement, la situation au sein de l’équipe nationale ukrainienne, a-t-il déclaré. Cela n’aurait jamais dû exister. Je crois que je ne l’ai pas encore dit publiquement, mais je le dis maintenant. Je n’avais jamais entendu parler d’un produit comme le meldonium. C’est un produit qu’on ne peut se procurer qu’en Europe de l’Est. Il n’a pu entrer dans mon organisme qu’en Ukraine. Ce produit n’existe pas en Angleterre. »

Il a ajouté que cela « indique que c’était lors d’un rassemblement de l’équipe nationale ». Lorsqu’on lui a demandé s’il tenait la sélection nationale pour responsable, il a répondu sans détour : « Oui, exactement. »

Publicité Publicité

Shevchenko a rapidement rejeté ces accusations. « Je veux faire connaître ma position concernant les accusations de Mykhailo Mudryk, a-t-il déclaré. Des déclarations retentissantes ont été faites au sujet de l’UAF et de l’équipe nationale ukrainienne. C’est une calomnie sans fondement contre les personnes qui travaillent pour nous, qui font leur travail honnêtement et avec professionnalisme. »

Related Topics

Revenant sur la demande présumée de désigner un bouc émissaire, Shevchenko a souligné que les enquêtes officielles avaient mis la fédération hors de cause. « Une telle proposition va à l’encontre de nos principes de travail, a-t-il déclaré. Les accusations formulées par les représentants de Mykhailo n’ont été ni confirmées ni étayées par des preuves après de nombreuses enquêtes et vérifications. L’enquête et l’accord définitif conclu avec l’Agence mondiale antidopage (WADA) et la Fédération anglaise de football le confirment. »

Les protocoles médicaux de Chelsea et les conclusions de la WADA

Shevchenko a également révélé les strictes mesures de précaution mises en place après le possible transfert de Mudryk à Chelsea pour 88 millions de livres sterling en janvier 2023. Le club avait alors écrit à l’UAF pour demander qu’aucun médicament ne lui soit administré lorsqu’il était en sélection. « L’encadrement de l’équipe nationale a respecté cette demande, a déclaré Shevchenko. Le sélectionneur Serhiy Rebrov a également accepté que deux spécialistes personnels de Mykhailo travaillent avec lui lors des rassemblements. Ces personnes surveillaient son quotidien et sa récupération et l’aidaient dans les tâches de tous les jours. »

Publicité

La fédération affirme avoir pleinement coopéré tout au long de l’enquête. Shevchenko a ensuite adressé un ultimatum direct à l’ailier, concluant : « L’UAF a effectué toutes les vérifications nécessaires dans cette affaire. Nous avons fourni aux représentants de Mudryk les informations qu’ils demandaient et sommes restés en contact avec les personnes chargées du dossier.

« Si Mykhailo dispose de preuves à l’appui de ses propos, qu’il les présente. Si ces preuves n’existent pas, j’attends de lui qu’il retire publiquement ses accusations et présente ses excuses aux personnes dont il a mis en cause l’intégrité et le professionnalisme. »

Publicité

Un ultimatum qui menace de creuser durablement le fossé avec la sélection

La WADA et la Fédération anglaise de football ayant déjà clos la procédure disciplinaire, il revient désormais à Mudryk d’apporter des preuves. À moins que le joueur de 25 ans ne produise de nouveaux éléments pour étayer ses affirmations, il devra choisir entre une rétractation publique et une rupture préjudiciable avec les dirigeants du football ukrainien.

Cette dispute jette également une ombre sur l’ailier, qui cherche à retrouver son élan pendant son prêt à Tottenham après son retour de suspension en juillet 2026.