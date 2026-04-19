Andries Jonker crée la surprise et fera son retour sur les terrains néerlandais à la fin de l’été

Andries Jonker s’apprête à faire son retour sur les terrains néerlandais. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Mounir Boualin, il est en pourparlers avancés avec le MVV.

Les pourparlers entre l’ancien adjoint de Louis van Gaal et le club limbourgeois en sont à leur phase finale.

Dès le début du mois, le club et Van den Berg avaient annoncé leur séparation en fin de saison, son contrat n’ayant pas été prolongé.

Son adjoint sera Kevin Hofland, libéré l’hiver dernier de ses fonctions d’entraîneur principal du Helmond Sport.

Jonker a précédemment été l’adjoint de Van Gaal chez les Oranges, coach par intérim du Bayern Munich, entraîneur de Wolfsburg, sélectionneur de l’équipe féminine des Pays-Bas et enfin mentor du Telstar.



























