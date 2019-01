Andrezieux signe un exploit majuscule en sortant l'OM : les résultats des 32è de finale de la Coupe de France

L'OM est le 4e club de Ligue 1 éliminé dès les 32è de finale de la Coupe de France. Retrouvez l'ensemble des résultats ce dimanche.

La journée de samedi avait déjà réservé de multiples surprises. Elle a démarré sur les mêmes bases dimanche. Après Montpellier, Angers et Nîmes, c'est l'Olympique de Marseille qui prend la porte dès les 32è de finale de la Coupe de France.

Les hommes de Rudi Garcia ont chuté au Stade Geoffroy-Guichard face à Andrezieux (2-0), pensionnaire de National 2. Une élimination qui va faire beaucoup de bruit, à n'en pas douter, alors que les Phocéens ne pointent qu'au sixième rang en championnat.

Le Stade de Reims, qui recevait le RC Lens (L2) dans le même temps, a fait honneur à son rang en s'imposant à Delaune (2-0). En difficulté en Ligue 1, l'AS Monaco a assuré le minimum en dominant Canet-en-Roussillon (N3).

Opposé à son voisin brestois, le Stade Rennais a dû puiser dans ses réserves pour assurer sa qualification. Ce n'est qu'après deux heures de jeu et la séance des tirs au but que les Bretons ont validé leur ticket. Julian Stéphane reste toujours invaincu à la tête des Rouge et Noir.

Les résultats du jour

Reims - Lens : 2-0

Rennes - Brest : 2-2 a.t.b. 4-3 (prolongation en cours)

Andrezieux - OM : 2-0

Canet-en-Roussillon - Monaco : 0-1

Bordeaux - Le Havre :

Toulouse - Nice :

Olympique Strasbourg - Saint-Etienne :

Noisy-le-Grand - GFC Ajaccio :

Longueau - Vitré :

St Pryve St Hilaire - Aurillac :

GSI Pontivy - PSG :

Lille - Sochaux : lundi soir.

Les autres résultats

Nantes - Châteauroux : 4-1

Croix - Raon-l'Etape : 2-0

Bastia - Concarneau : 2-2 ( 5-4 aux t.a.b)

Tours - Les Herbiers : 1-2

Marignane Gignac - Clermont : 1-1 (3-0 aux t.a.b)

Viry-Châtillon - Angers : 1-0

Le Puy - Nancy : 0-1

Pontivy Stade - Guingamp : 2-4

Lyon Duchère - Nîmes : 3-0

Bergerac - Niort : 2-1

Amiens - Valenciennes : 1-0

Orléans - Lamentin : 3-2 a.p.

Entente SSG - Montpellier : 1-0

Schiltingheim - Dijon : 1-3

Red Star - Caen : 0-1

Sète - Limonest : 1-0

Saint-Quentin - Metz : 1-2 a.p.

Gravelines - Villefranche : 0-3

Bourges - Lyon : 0-2

Grenoble - Strasbourg : reporté.