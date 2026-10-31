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Le milieu de terrain de Manchester United Andrey Santos a levé le voile sur les négociations estivales menées tambour battant qui ont abouti, en juillet, à son transfert de Chelsea, rival de Premier League, pour 50 millions de livres sterling. Avant son retour à Stamford Bridge samedi, le Brésilien a expliqué comment un déplacement familial pour un rendez-vous médical de routine avait soudain donné lieu à un appel téléphonique qui a changé sa carrière.

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Des discussions éclair ont scellé le transfert estival

Santos a quitté l’ouest de Londres pour Old Trafford le 13 juillet, après avoir signé un contrat de cinq ans courant jusqu’en juin 2031. Recruté dans le cadre de la refonte du milieu de terrain menée par l’entraîneur Michael Carrick pour un montant initial de 48 millions de livres sterling, auquel pourraient s’ajouter 2 millions de bonus, le Brésilien a dû agir vite dès la première prise de contact de Manchester United. Un accord entre les deux clubs anglais a été conclu moins de 48 heures après le début des discussions.

Un appel depuis un parking a déclenché le transfert

Après avoir commencé sa carrière professionnelle au Vasco da Gama, son club de cœur, avant de rejoindre Chelsea, le milieu de terrain a été prêté à Nottingham Forest puis au club français de Strasbourg avant de se faire une place dans l’équipe première de Chelsea. La saison dernière, il s’est imposé comme un titulaire régulier à Stamford Bridge, inscrivant trois buts en 43 matches toutes compétitions confondues. De quoi inciter Manchester United à passer à l’action quelques jours seulement avant son retour prévu pour la préparation d’avant-saison.

Dans un entretien accordé à ESPN Brasil, Santos est revenu sur le déroulement du transfert : « Tout est allé très vite. Je me souviens que j’emmenais mes enfants chez le pédiatre quand mon agent m’a dit que Manchester United voulait organiser une réunion avec moi et m’a demandé quand j’étais disponible. J’ai répondu : “Tout de suite.”

J’ai arrêté la voiture, je les ai laissés avec ma femme au cabinet du médecin, je suis allé sur le parking et j’ai participé à un appel avec le président et l’entraîneur. Deux jours après cette réunion, je devais me présenter de nouveau à Chelsea. »

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Un accord conclu en plein vol a changé ses plans de retour à Londres

Après avoir discuté des conditions de son contrat sur le parking du cabinet médical, le milieu de terrain a embarqué sur un vol à destination de la capitale anglaise, convaincu qu’il allait retrouver ses coéquipiers de Chelsea. Mais les négociations entre les deux clubs ont rapidement progressé pendant qu’il était dans les airs, modifiant ses projets avant même son atterrissage.

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Le Brésilien a raconté comment il avait appris que le transfert avait reçu le feu vert : « Au milieu du vol, mon agent m’a appelé et m’a dit : “Andrey, tout a changé, tu n’as plus besoin d’aller là-bas. Prépare simplement tes affaires pour te présenter à Manchester.” C’était très mouvementé, mais, Dieu merci, tout s’est bien passé et je suis heureux d’être ici. »

Depuis son arrivée à Manchester, le milieu de terrain a disputé neuf matches, pour un total de 490 minutes toutes compétitions confondues, lors de la saison 2026-27. Il compte notamment cinq apparitions en Premier League, dont trois titularisations, et a reçu trois cartons jaunes, sans avoir encore inscrit de but ni délivré de passe décisive.

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Des retrouvailles à Stamford Bridge attendent le milieu de terrain

Santos se prépare désormais à retrouver rapidement son ancien club lorsque Manchester United, en difficulté, se déplacera chez Chelsea ce samedi, lors de la neuvième journée de Premier League. Un début de saison désastreux met Carrick sous une pression croissante : Manchester United stagne à la 16e place avec seulement sept points en huit matches. Aider sa nouvelle équipe à obtenir un résultat positif dans l’ouest de Londres est essentiel pour lancer sa saison.