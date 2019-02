Andrew Robertson : "Liverpool doit être à plein régime face au Bayern Munich"

Le latéral des Reds a reconnu que l'équipe de Jürgen Klopp aura besoin d'être à son meilleur niveau pour se qualifier en Ligue des champions.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, Liverpool espère connaître un parcours similaire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes cette saison. Mais la tâche ne sera pas aisée pour les Reds qui ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière le PSG et affronteront le Bayern Munich, un mastodonte du football européen, dès les huitièmes de finale. Pour Andrew Robertson, Liverpool a ses chances face aux Bavarois mais il faudra être à 100% et réaliser un match plein.

"Nous devons être à fond pour ce match, Liverpool doit être à plein régime. Ils forment une si bonne équipe depuis six ou sept ans et nous savons à quel point la tâche sera ardue pour nous. Mais nous croyons que nous pouvons causer des problèmes à toutes les équipes et que pour y arriver nous devons être à notre meilleur niveau", a commenté le latéral gauche de Liverpool à quelques jours de la rencontre face au Bayern Munich.

Robertson compte sur le soutien des supporters

L'article continue ci-dessous

Andrew Robertson pense que Liverpool doit s'appuyer sur sa force à domicile et ses supporters : “Je pense que c'est ce que toutes les bonnes équipes maximisent l'avantage de jouer à la maison. Nous avons eu une bonne passe la saison dernière et en particulier en Ligue des champions, je pense que cela a aidé massivement. Tout le monde sait à quel point il y a des nuits spéciales en Ligue des champions. Nous nous nourrissons les uns des autres".

"Les joueurs se nourrissent des fans et les fans se nourrissent des joueurs parce que c'est à nous de les convaincre d'avoir quelque chose à dire. Mais cela aide aussi quand ils nous soutiennent et cela peut peut-être vous donner ce pourcentage supplémentaire ou quoi que ce soit dans le match. C'est pour ça que les supporters sont importants. Chaque club en a et il faut en tirer le meilleur parti", a ajouté le latéral des Reds.

Liverpool recevra lors du match aller ce mardi soir avant de se déplacer au Bayern Munich dans trois semaines. Les Reds auront donc la lourde tâche de faire la différence dès le match aller, mais les hommes de Jürgen Klopp, qui mettent beaucoup d'énergie dans la course au titre en Premier League, ont prouvé la saison dernière qu'ils regorgent de talents et sont capables de bousculer n'importe quelle équipe chez eux ou à l'extérieur. Une double confrontation explosive très prometteuse.