Andrés Iniesta, héros de la finale de la Coupe du monde 2010, s’est dit « très surpris » par l’absence de Pedri dans le onze de départ de l’Espagne lors des deux derniers matchs. Il a mis en garde « La Roja » contre le danger de se focaliser uniquement sur Messi, à la veille de la finale face à l’Argentine.

Dans un entretien accordé à l’émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », Iniesta a confié : « Je suis surpris par cette décision, compte tenu de l’estime que j’ai pour Pedri et de son statut de joueur », rappelant que le milieu du FC Barcelone était resté sur le banc lors des quarts de finale contre la Belgique et de la demi-finale face à la France.

L’actuel entraîneur d’Al-Ittihad (Dubaï) impute ce choix à la spécificité des compétitions à élimination directe : « Ce que ressent l’entraîneur à un moment donné, les adversaires auxquels on est confronté et le niveau de ses coéquipiers sont autant d’éléments d’une importance capitale », soulignant que « Pedri peut jouer à n’importe quel poste, mais l’essentiel est que l’entraîneur dispose d’un large éventail d’options ».

Concernant le contraste entre les prestations de Pedri en sélection et celles qu’il livre à Barcelone, Iniesta a tranché : « Il est évident qu’ils ne jouent pas de la même manière, car ce sont deux équipes différentes. J’ai moi aussi entendu ces commentaires, mais au final, c’est la réalité. »

Concernant la finale face à l’Argentine, le champion du monde 2010 met en garde : « L’Espagne ne doit pas se focaliser sur un seul joueur. Quel que soit le respect que l’on porte à Leo, il peut vous créer des problèmes en un clin d’œil. La Roja doit rester fidèle à son identité. »

Il a ajouté : « Si elle y parvient, même face à un adversaire extrêmement redoutable, c’est elle qui dominera totalement le match », avant de rendre hommage à la génération espagnole actuelle : « Je m’assois pour regarder cette équipe et j’adore les voir jouer. Ils ont un talent incroyable, c’est une génération vraiment exceptionnelle. »

Il n’a pas tarit d’éloges sur Messi : « Leo est capable de tout. Il a été décisif tout au long de la Coupe du monde, et ses coéquipiers le soutiennent pleinement. Ce qui fait la différence, c’est ce qui se passe sur le terrain, et Messi est incontestable à cet égard. »

Il a conclu en rappelant que « tout repose sur le collectif, même si les talents individuels peuvent faire la différence », insistant sur l’équilibre indispensable entre groupe et génie solitaire dans les grands rendez-vous.