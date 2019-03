Andrés Iniesta inaugure une station de métro dédiée à Olive et Tom au Japon

L'ancien milieu du Barça, qui évolue désormais au Vissel Kobe, a participé à l'ouverture d'une station de métro en hommage au célèbre manga.

Olivier Atton, Mark Landers, Julian Ross... autant de noms qui ont marqué la jeunesse de la plupart des amoureux du ballon rond à travers le célèbre manga Captain Tsubasa, rebaptisé "Olive et Tom" en France.

Au Japon, son créateur Yoichi Takahashi est considéré comme une immense star et demeure très populaire. Les hommages à son oeuvre sont courants et le métro de Tokyo n'y échappe pas. À cette occasion, Andrés Iniesta en a profité pour inaugurer une station consacrée au dessinateur et à son manga.

"Ma série préférée quand j'étais enfant"

Le milieu offensif espagnol, qui évolue au Japon depuis l'été 2017 et son départ du FC Barcelone, était ainsi présent pour découvrir les nombreux dessins et motifs qui décorent l'arrêt de métro, nommé Yotsugi Station.

Un día muy especial en Tokyo inaugurando la Yotsugi Station junto a Yoichi Takahashi, el creador de Oliver y Benji. La estación está decorada con los dibujos de mi serie favorita cuando era niño #Captaintsubasa pic.twitter.com/dggSiFtLYJ — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 4 mars 2019

Sur son compte Twitter, le champion du monde 2010 en a profité pour clamer son affection pour le manga et l'animé. "Un jour très spécial à Tokyo inaugurant la station Yotsugi avec Yoichi Takahashi, le créateur d'Olive et Tom. La station est décorée avec les dessins de ma série préférée quand j'étais enfant."