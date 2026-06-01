Andrés Iniesta décroche son premier poste d'entraîneur principal et prend les rênes de l'équipe nationale néerlandaise

Andrés Iniesta vient d'obtenir son premier poste d'entraîneur principal. L'ancien milieu espagnol de 42 ans s'apprête à prendre les commandes du Gulf United FC, aux Émirats arabes unis.

Le milieu de terrain a mis un terme à sa carrière de joueur en 2024. Son dernier club était l’Emirates Club, également basé aux Émirats arabes unis.

Auparavant, le milieu de terrain avait passé cinq saisons au Vissel Kobe (Japon), club qui l’avait attiré en 2018 après son départ du FC Barcelone, où il avait fait l’ensemble de sa carrière.

International, il a brillé avec l’Espagne, championne du monde 2010 et d’Europe 2008 et 2012. Il entame aujourd’hui une carrière d’entraîneur.

Fondé en 2019, Gulf United évolue en deuxième division des Émirats arabes unis et a conclu la dernière saison à la dixième place sur quinze.

Le milieu de terrain de 36 ans, Leroy Fer, a rejoint le club en septembre dernier en tant que joueur libre en provenance d’Al-Nasr.

Auparavant, Fer a notamment porté les couleurs de Feyenoord, du FC Twente et de Swansea City, et il a disputé onze matchs avec l’équipe nationale néerlandaise.