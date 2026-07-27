Andrea Pirlo sort enfin du silence ! Nouveau rebondissement dans le feuilleton autour du nouveau sélectionneur de l’Italie

Andrea Pirlo ne se sentait coupable de rien, bien au contraire. « La nuit dernière », a raconté le champion du monde 2006 lundi matin « avec une grande amertume » sur Instagram, « j’ai appris que je n’étais plus candidat au poste de sélectionneur de l’équipe d’Italie. » Mais l’ancien chouchou des Italiens n’a pas compris la justification avancée. Ce que les médias et l’opinion publique lui reprochent depuis des jours ? Complètement à côté du sujet !

Après les refus de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, Pirlo semblait tenir le poste - notamment parce que l’icône du football italien Paolo Maldini, devenu récemment directeur technique de la fédération italienne FIGC, l’avait désigné comme son candidat de prédilection pour la reconstruction. Mais en raison des liens de Pirlo avec l’opérateur de paris russe Fonbet, le président de la fédération Giovanni Malago le juge lui aussi désormais inacceptable, selon la Gazzetta dello Sport.

Le chaos, déjà immense, est encore aggravé par la menace de Maldini de quitter immédiatement son poste si Pirlo ne devient pas sélectionneur de la Squadra Azzurra. Moins d’un mois après sa nomination, la fédération se retrouverait alors sans directeur technique - et Malago face à la prochaine tâche mammouth de son mandat, lui aussi encore récent.

Cela ne change pas grand-chose que Pirlo ait réagi avec une vive incompréhension aux accusations portées contre lui. Attribuer à sa collaboration avec Fonbet une « signification politique » ? Cela revient, s’est indigné l’ancien international de 47 ans, à « me prêter des convictions que je n’ai jamais exprimées et qui ne sont pas les miennes ». À la fédération, il n’a pourtant aucun avenir.

L’Italie a récemment manqué trois Coupes du monde de suite

Pirlo est actuellement sous contrat avec le club de première division United FC à Dubaï, et il est également ambassadeur mondial de la marque Fonbet. Certes, il a souligné que cette collaboration professionnelle était « exclusivement de nature commerciale et sportive », mais après examen des documents contractuels, la direction de la fédération autour de Malago est manifestement parvenue à une autre conclusion.

Ce qui reste, c’est un nouvel acte dans une tragédie autour de la recherche par la FIGC d’un nouveau sélectionneur. La Gazzetta dello Sport a écrit avec sarcasme, après le choix annoncé de Pirlo par Maldini, qu’il s’agissait d’un « coup de théâtre », le revirement inattendu d’un drame ; dans cette nation de football déchue, qui a manqué trois phases finales de Coupe du monde de suite, ni les médias ni les responsables politiques du pays n’ont épargné leurs critiques.

Il y a encore quelques jours, de grands noms comme Guardiola et Ancelotti circulaient, mais désormais la fédération se retrouve face au néant, et Pirlo lui aussi a déjà tourné la page. « Je veux remercier Maldini et Leonardo pour l’estime et la confiance qu’ils m’ont accordées », a-t-il déclaré : « Mon amour pour l’Italie ne dépend pas d’un intitulé de poste. Il fait partie de mon histoire, de mon identité, et il m’accompagnera toujours. »

Dans le prochain acte du drame italien, il ne tiendra pas le premier rôle. La scène appartient désormais d’abord à Maldini - et à Malago, qui veut absolument convaincre son directeur de rester.