Andrea Pirlo est le grand favori pour prendre les rênes de cette nation emblématique du football

Selon plusieurs grands médias italiens, Andrea Pirlo serait en pole position pour devenir le prochain sélectionneur de l’Italie, devançant ainsi Antonio Conte et Roberto Mancini.

Depuis l’élimination lors des qualifications pour la Coupe du monde, suivie de la démission de Gennaro Gattuso, la Fédération italienne cherche un sélectionneur capable de ramener la Nazionale au plus haut niveau.

Après plusieurs entretiens, la Fédération a conclu que le profil de Pirlo correspondait le mieux à ses attentes. Sa mission : guider les Azzurri jusqu’à la Coupe du monde 2030.

« Pirlo est un choix intéressant précisément parce qu’il était un joueur doté d’une véritable mentalité de gagnant, et qu’il est aujourd’hui un entraîneur toujours en quête du vrai bonheur », écrit La Gazzetta dello Sport. « La Fédération italienne de football est prête à s’engager avec lui sur une voie inédite. »

Son statut d’icône, forgé lors du sacre mondial il y a vingt ans, continue de peser lourd dans la balance.

Sa vision du jeu, à la fois élégante et maîtrisée, séduit les décideurs, qui espèrent la voir transposée chez la Nazionale.

Pirlo semble ainsi devancer Conte, Mancini, voire Pep Guardiola. « Conte et Mancini incarnent des valeurs sûres, Guardiola un défi plus grand, mais l’architecte de notre triomphe en Coupe du monde il y a vingt ans est en pole position », conclut La Gazzetta.