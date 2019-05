Andre Silva de retour au Milan AC après un divorce consommé avec Séville

Après un début en fanfare en Liga, l'attaquant portugais cherche à retourner en Italie suite à la remise en question de son comportement.

Le mariage entre André Silva et le tourne au vinaigre. Après des débuts en fanfare sous les couleurs du club espagnol, l'attaquant portugais est rentré dans le rang et ne joue plus en raison d'une blessure. Selon les informations de Goal, le futur d'André Silva ne sera pas à Séville. L'ancien buteur du va vraisemblablement revenir à l' après la dégradation de ses relations avec les dirigeants du club espagnol.

André Silva qui avait réussi des débuts idylliques en inscrivant nu triplé contre le et en marquant sept buts en autant de matches, dont un doublé contre le . L'attaquant portugais s'était tellement bien adapté qu'il semblait évident que le FC Séville exercerait son option d'achat de 38 millions d'euros pour s'attacher les services de l'avant-centre, en difficulté la saison passée du côté de l'AC Milan. Le joueur de 23 ans est rapidement rentré dans le rang, mais l'ancien joueur de Porto s'est mis à marquer de nouveau en janvier. Il va, selon toute vraisemblance, terminer la saison avec seulement 11 buts malgré son début électrique en .

Caparros tacle André Silva

L'article continue ci-dessous

En effet, André Silva a été mis de côté pour des problèmes de rotule, un problème qui a débuté en mars et a repris en avril, mais le club a le sentiment que l'international portugais gagne simplement du temps pour figurer dans la liste du Portugal pour la Ligue des Nations et arriver en bonne santé pour cette échéance importante. L'entraîneur de Séville, Joaquin Caparros, avait défendu publiquement l’attaquant jusqu’à tout récemment, évitant ainsi les questions de forme et de blessure, mais il a récemment changé de ton, livrant une critique à peine voilée à un homme soupçonné d’agir de manière non professionnelle.

"André Silva ne sera pas prêt pour affronter l'Atletico Madrid dimanche. C'est un sujet dont on doit discuter. Il avait fait un bon début de saison et maintenant il reste sur deux mois sans jouer. Je suppose que le ne l'appellera pas. Ce serait mauvais pour lui et son rétablissement. J'imagine qu'ils vont prendre les données médicales de Séville de bonne foi et que l'UEFA sera d'accord avec cela", a avancé Joaquin Caparros.

"J'espère que le Portugal ne l'appelle pas et qu'il respecte nos rapports médicaux. S'il accompagne son équipe nationale cet été ... le FCcSéville ne comprendra pas. Il a un problème avec sa rotule qui est traité. Je ne pense pas qu'ils vont l'appeler. Le rapport médical du club qui le paye sera prioritaire. La réputation du joueur ne sera remise en question que s'il jouera avec son équipe nationale au début du mois de juin. Nous ne sommes pas stupides", a conclu l'entraîneur du FC Séville qui doute visiblement désormais de la sincérité de son attaquant.