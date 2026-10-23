Andre Onana, prêté par Manchester United, transporté d’urgence à l’hôpital après un terrible accident impliquant plusieurs voitures en Turquie

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Le gardien de Manchester United Andre Onana, actuellement prêté pour la saison en Süper Lig turque, aurait été impliqué dans un grave accident de la route jeudi soir. L’international camerounais a été transporté dans un hôpital de la région pour un bilan médical après une violente collision à grande vitesse impliquant plusieurs véhicules.

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Collision à grande vitesse à Trabzon

L’accident s’est produit quelques heures seulement après qu’Onana a aidé son club d’accueil à garder sa cage inviolée et à s’imposer face au club écossais Hearts en Ligue Conférence. L’ambiance de fête a rapidement laissé place à l’inquiétude : sur le chemin du retour après le match, le gardien a été impliqué dans un carambolage. Selon des médias locaux, l’accident s’est produit sur la route de Yomra, près de la station balnéaire de Trabzon, sur la mer Noire, entraînant l’intervention immédiate des secours.

Comme le rapporte le Daily Star, les premiers éléments recueillis sur place indiquent que trois véhicules ont été impliqués dans une collision en chaîne. Selon des témoins locaux et des informations relayées par les médias, une autre voiture aurait percuté l’arrière de celle d’Onana à grande vitesse. Sous l’effet du choc, le véhicule du gardien a heurté celui qui le précédait. Le joueur s’est ainsi retrouvé pris entre deux voitures dans un violent carambolage qui a laissé d’importants débris éparpillés sur la chaussée.

Des images et des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux après l’accident ont montré la violence du choc. L’aile avant de la voiture du gardien présentait d’importants dégâts, tandis que l’avant du véhicule qui l’avait percuté par l’arrière semblait complètement écrasé.

Trabzonspor donne des nouvelles officielles

Getty Images

Le président de Trabzonspor, Ertugrul Dogan, s’est rapidement exprimé face aux inquiétudes grandissantes concernant l’état de santé du joueur. Auprès de médias locaux, le dirigeant a confirmé l’accident et donné de premières nouvelles du gardien. Dogan a déclaré : « Andre Onana a été impliqué dans un accident de la route plus tôt dans la soirée. Il n’a aucun problème et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. »

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Par précaution, le joueur de 30 ans a été conduit dans un établissement médical local après le choc. Le personnel médical de l’hôpital devait rechercher d’éventuelles blessures internes ou des symptômes de commotion cérébrale, souvent associés aux accidents de la route à grande vitesse. Le club n’a pas encore publié de nouveau bulletin médical précisant quand il pourrait être autorisé à reprendre l’entraînement.

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Son prêt en Turquie

Onana a rejoint la Süper Lig en prêt plus tôt cette saison, après des débuts en demi-teinte à Old Trafford. Son arrivée à Trabzonspor devait permettre à l’ancien joueur de l’Inter Milan de retrouver confiance et de bénéficier d’un temps de jeu régulier, loin de l’attention intense qui entoure la Premier League. Avant l’accident, il traversait une bonne période et était devenu un élément clé du parcours européen du club turc.

Sa prestation face à Hearts avait été l’un des moments forts de son passage au club jusqu’ici. Il avait ainsi démontré sa valeur à Trabzonspor avant les événements traumatisants survenus sur la route de Yomra. Le gardien cherche à relancer une carrière qui, lors de son passage à l’Ajax, avait fait de lui l’un des portiers les plus convoités du football mondial. Ce prêt était considéré comme une étape essentielle pour prouver à Erik ten Hag qu’il avait encore un avenir à long terme à Manchester.

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Quelle suite pour Onana ?

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Les dirigeants de Manchester United devraient rester en contact étroit avec leurs homologues turcs pour suivre le rétablissement de leur joueur. Si la première déclaration de Dogan se voulait rassurante, les conséquences physiques et psychologiques d’une telle collision à grande vitesse devront être soigneusement évaluées. Manchester United voudra s’assurer que son joueur reçoive les meilleurs soins possibles avant toute décision concernant son retour sur le terrain. Les prochains jours seront déterminants pour établir l’étendue des blessures subies et la durée de l’absence du Camerounais en compétition.