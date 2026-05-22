André Onana décroche son premier titre avec Trabzonspor après la victoire en finale de la Coupe de Turquie

Trabzonspor a remporté la Coupe de Turquie aux dépens de Konyaspor (2-1). L’équipe, qui a terminé troisième du championnat, s’est imposée en finale face au neuvième de la Süper Lig.

Le match a connu un début mouvementé : dès la première minute, l’arbitre a temporairement interrompu la rencontre après des lancés de feux d’artifice sur la pelouse. Une fois la rencontre reprise, les Bordelais ont pris le jeu à leur compte et ouvert le score dès la 17e minute.

Après une rapide combinaison sur l’aile droite, Wagner Pina centre au premier poteau. Paul Onuachu se glisse entre deux défenseurs et ouvre le score d’une reprise acrobatique puissante : 1-0.

Konyaspor a réagi immédiatement après la pause : Jackson Muleka a d’abord vu sa frappe repoussée par André Onana, avant de convertir le rebond pour égaliser (1-1).

Konyaspor sent le sang et repart à l’assaut dès la reprise. Après une faute sur Tim Jabol-Folcarelli, le club obtient un penalty. Enis Bardhi frappe fort sur le poteau, et Onana capte le rebond.

Dans le money time, Trabzonspor obtient un penalty. Depuis le point de penalty, Onuachu transforme l’offrande en or : 2-1 à dix minutes du terme.

Trabzonspor tient bon et offre à Onana son premier titre avec le club. Les Bordelais remportent ainsi la Coupe de Turquie pour la première fois depuis 2020.