Trabzonspor a signé jeudi une victoire convaincante en Ligue Conférence. À Tampere, en Finlande, le club turc s’est imposé 4-2 face à KuPS, notamment grâce à un but de Mohamed Salah et à un penalty arrêté par André Onana. Le gardien s’était pourtant montré peu à son avantage sur le premier but encaissé.

Dès la troisième minute, Salah s’est illustré en lançant Paul Onuachu dans la profondeur au moment idéal. L’attaquant nigérian a gardé son sang-froid pour tromper le gardien Johannes Kreidl : 0-1.

Juste avant la pause, l’équipe entraînée par Thomas Reis a frappé à nouveau. Bien placé, Salah a envoyé le ballon du gauche sous la barre, avant qu’il ne finisse au fond des filets : 0-2.

La différence de niveau entre les deux équipes était considérable et Trabzonspor l’a de nouveau concrétisée après la pause. Franculino Djú s’y est repris à deux fois pour battre Kreidl.

Tout allait bien pour Trabzonspor, qui a pourtant encaissé un but venu de nulle part. Sur un corner rentrant de Petteri Pennanen, Onana s’est avancé et n’a pas pu revenir à temps pour empêcher l’« Olimpico » d’entrer dans son but.

La rencontre a ensuite failli se relancer complètement lorsque KuPS a obtenu un penalty. Piotr Parzyszek, ancien joueur du PEC, de De Graafschap et du FC Emmen, a vu Onana arrêter sa tentative avant d’envoyer la reprise largement au-dessus.

Dans le temps additionnel, Franculino a inscrit son deuxième but de la soirée, avant que Gustav Engvall ne conclue le match. Le Suédois évoluant en Finlande a marqué de près, le ballon passant par le bras d’Onana : 2-4.



