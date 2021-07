André Ayew évoque son avenir après son départ de Swansea

L'ancien ailier de l'OM s'est épanché sur son avenir, lui qui est arrivé à la fin de son contrat avec Swansea cet été.

Le capitaine ghanéen Andre Ayew a déclaré qu'il n'était pas pressé de décider de son prochain club après son départ de Swansea City. Le joueur de 31 ans est actuellement libre de tout engagement après avoir quitté la Jack Army en juin dernier à l'expiration de son contrat.

"Il y a beaucoup de choses en préparation dans différents championnats. Je sens que j'ai ce qu'il faut pour jouer dans les meilleures divisions, que ce soit en Angleterre, en France ou en Italie... Je n'ai pas d'endroit particulier [pour l'instant]", a déclaré Ayew à Joy FM lundi.

"Il y a aussi des offres qui arrivent du Golfe, de l'Asie etc... Donc je dois prendre mon temps et prendre la bonne décision pour moi, mais aussi pour la nation avec tous les [éliminatoires] que nous avons à venir.

"Je vais prendre mon temps, regarder très bien et j'espère que, plus tôt que tard, nous serons tous clairs sur quelque chose parce que je sais que mes frères et sœurs, tous les Ghanéens attendent cela avec beaucoup d'impatience."

Ayew a rejoint Swansea pour la première fois en 2015 et a fait un retour au club en 2018 pour un second passage. Lors de ses deux dernières saisons au Liberty Stadium, il a enregistré 35 buts combinés, terminant à chaque fois comme meilleur buteur du club.

"Honnêtement, je pense que [signer à Swansea] est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma carrière. C'est un endroit où je me suis vraiment senti chez moi. J'ai senti que les gens étaient toujours là pour moi sur le terrain et en dehors", a-t-il fait remarquer.

"Le club, des propriétaires aux jardiniers, je connaissais tout le monde, j'étais comme chez moi. Le fait d'être là m'a donné le sentiment que je suis libre de m'exprimer sur le terrain ou de faire des choses en dehors du terrain.

"J'avais la confiance de tout le monde, cette conviction que vous devez faire quelque chose. La décision de partir un jour devait arriver, tôt ou tard. Je voulais retourner en Premier League pour continuer avec le club. C'était mon premier objectif, car je ne savais pas ce qui allait se passer. Nous savions tous que si nous ne montions pas, je devrais quitter le club."