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UEFA Nations League D
team-logoAndorre
Estadi de la FAF
team-logoGibraltar
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Andorre-Gibraltar en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Andorre vs Gibraltar
Andorre
Gibraltar
UEFA Nations League D

Tout savoir pour suivre en direct Andorre-Gibraltar, match de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA, aujourd’hui.

Comment regarder Andorre-Gibraltar avec un VPN

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Présentation du match

crest
UEFA Nations League D - Journée 5
Estadi de la FAF

Andorre reçoit Gibraltar à l’Estadi de la FAF dans un match de groupe de la Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes cherchent à s’éloigner du bas du classement.

Andorre peine à trouver son rythme depuis le début de cette campagne. L’équipe de Koldo a perdu ses quatre derniers matches officiels et n’a toujours pas marqué en Ligue des nations cette saison, ce qui la place dans une situation difficile avant cette rencontre à domicile.

Gibraltar arrive dans une situation légèrement meilleure. L’équipe de Scott Wiseman est invaincue lors de ses trois dernières sorties, avec des victoires et des matches nuls en amical comme en Ligue des nations. Elle se rend en Andorre en occupant une place supérieure à celle de son adversaire au classement du groupe.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette édition de la Ligue des nations, se quittant sur un nul sans but à Gibraltar en septembre. Ce résultat n’a guère arrangé aucune des deux équipes, qui espèrent cette fois une issue plus décisive.

Pour Andorre, une victoire est presque indispensable. Malte figure également dans le groupe et vise la première place : perdre encore des points pourrait, de fait, mettre fin à tout espoir réaliste de terminer en tête.

Gibraltar, en revanche, peut se permettre une certaine patience. Un point lui permettrait de rester devant Andorre, même si Wiseman visera davantage après la confiance acquise grâce aux derniers résultats.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Ligue D de la Ligue des nations de l’UEFA.

Actualités des équipes et effectifs

Andorre vs Gibraltar compositions

4-4-2
Andorre crest
Andorre
AND
Formation
Gibraltar crest
Gibraltar
GIB
4-3-3
I. AlvarezI. Alvarezteam-logoB. Borrateam-logoM. Lloverateam-logoI. Oliverateam-logoM. San Nicolasteam-logoA. Rodrigoteam-logoN. Linaresteam-logoO. Remolinsteam-logoE. Izquierdoteam-logoG. Lopezteam-logoA. RosasJ. HankinsJ. HankinsE. JolleyE. JolleyB. LopesB. Lopesteam-logoC. RichardsJ. ValarinoJ. Valarinoteam-logoN. Pozoteam-logoD. Bentteam-logoK. Ronanteam-logoJ. Scanlonteam-logoT. De Barrteam-logoD. Borge
Gibraltar crest
Gibraltar
GIB
4-4-2
Andorre

Onze de départ

Gibraltar

Remplaçants

Entraineur

  • Koldo
  • S. Wiseman

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