Andorre-France (0-4) - Deschamps, Pogba, Thauvin et toutes les réactions

La satisfaction était de mise après le match sérieux des Bleus en Andorre (0-4), ce mardi soir. Place aux vacances.

Didier Deschamps (sélectionneur de l'équipe de , M6) : "Beaucoup de sérieux et d'application, même si on aurait pu mettre quelques buts de plus, mais ce n'est jamais évident sur ces pelouses-là, donc il a fallu qu'on s'adapte vite. J'ai fait beaucoup de changements ce soir, certains contraints et forcés au dernier moment. Mais c'est bien et ces 3 points ici valent 3 points comme sur les autres pelouses. Maintenant, les joueurs vont partir en vacances, ils en ont bien besoin, la saison a été longue et il faudra qu'on remette ça en septembre avec nos deux matchs à domicile".

Florian Thauvin (attaquant de l'équipe de France), M6) : "C'est une superbe soirée pour nous tous collectivement et pour moi personnellement. C'est vrai que c'est un rêve qui se réalise : marquer mon premier but avec l'équipe de France, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé donc je pense que je vais passer de bonnes vacances ! Le premier but, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui met en confiance, on se dit, 'ça y est, on est enfin arrivé', et dans l'équipe, je vais pouvoir me lâcher. Je l'attendais avec impatience. Kylian m'a donné un super ballon et je tiens à remercier tous mes coéquipiers".

Paul Pogba (milieu de terrain de l'équipe de France, M6) : "C'était la réponse au dernier match. Il fallait une victoire et surtout une performance, parce que le dernier match n'était pas bon et on le savait. C'est passé, on a fait le job aujourd'hui. Il faut continuer. C'est bien de reprendre la première place, les matchs comme ça sont toujours les plus difficiles. Mentalement, on doit être préparé, on joue contre des joueurs plus faibles, tout en les respectant. Il faut rester professionnel et faire comme une grande équipe, c’était un match avantageux pour nous et on est resté pro jusqu'au bout".

Clément Lenglet (défenseur de l'équipe de France, M6) : "Je suis très content, déjà pour ma première sélection - tout le travail de la saison qui a porté ses fruits - et le résultat aussi. On savait que c'était dans des conditions particulières mais on a su faire abstraction de tout ça".