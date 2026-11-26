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Andoni Iraola a salué Alexander Isak après son doublé lors de la nette victoire de Liverpool sur le terrain du Club Bruges (3-0). L’international suédois a atteint la barre des dix buts cette saison, tandis que Florian Wirtz a également marqué. Liverpool est remonté parmi les huit premiers, au grand plaisir de son entraîneur, impressionné par l’efficacité de son attaquant.

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Iraola salue Isak après la victoire contre le Club Bruges

Iraola a salué la « grande forme » de l’attaquant Isak, dont le doublé a inspiré la victoire 3-0 contre le Club Bruges . Liverpool a maîtrisé les débats en Belgique pour décrocher trois points cruciaux.

Isak a ouvert le score pour Liverpool, avant que Florian Wirtz ne double la mise en seconde période. L’international suédois a ensuite marqué à nouveau à la 82e minute pour sceller le résultat. Ce but a porté son total à 10 réalisations avec Liverpool cette saison, toutes compétitions confondues.

Un attaquant salué pour avoir plié le match

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Iraola a rapidement souligné l’apport de son attaquant de pointe. L’entraîneur de Liverpool a estimé que l’efficacité d’Isak face à la défense adverse, lorsqu’il se retrouvait en duel, avait fait la différence.

« Il est dans une grande période en ce moment », a déclaré Iraola, cité par ESPN. « Ils le laissaient en un contre un avec le défenseur central et, sur l’une de ces situations, il a plié le match. »

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Un plan tactique pour déjouer le pressing de Bruges

Au-delà de ses deux buts, Isak a joué un rôle essentiel dans la construction du jeu de Liverpool. Iraola a expliqué que son équipe avait délibérément cherché à trouver rapidement l’attaquant pour contourner le pressing intense du Club Bruges et exploiter les espaces laissés derrière.

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« Il nous a beaucoup aidés dans le jeu en appui, surtout en première période », a ajouté Iraola. « Nous l’avons trouvé facilement. Vu leur façon de presser, nous devions le trouver rapidement et nous savions qu’il y aurait des espaces à exploiter. »

Liverpool retrouve les huit premières places

Cette victoire nette est importante pour la position de Liverpool au classement. Les trois points décrochés en Belgique ont permis à l’équipe d’Iraola de retrouver les huit premières places.

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Liverpool occupe désormais la cinquième place avec 12 points en cinq matches. Avec un Isak en pleine réussite et un Wirtz également buteur, les joueurs d’Iraola sont bien placés pour poursuivre sur la lancée de leur campagne impressionnante.