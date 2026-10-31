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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est exprimé sur l’incertitude grandissante entourant l’avenir à long terme d’Alexis Mac Allister à Anfield. Malgré la déclaration publique du milieu de terrain, qui a affirmé vouloir poursuivre son aventure au club, des informations suggèrent qu’un départ cet été pourrait être envisagé dans le cadre d’une refonte tactique.

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La refonte du milieu de terrain fait planer le doute sur l’avenir de Mac Allister

Liverpool prévoirait un remaniement important de son milieu de terrain à la fin de la saison en cours. En conséquence, le club de la Mersey a informé Mac Allister qu’il ne lui proposerait pas de nouveau contrat.

Le joueur de 27 ans reste lié à Liverpool jusqu’en 2028, mais un départ à l’été 2027 est désormais considéré comme une possibilité concrète. Selon plusieurs informations, Liverpool se prépare à investir massivement dans le recrutement d’au moins un milieu de terrain axial, ouvrant la voie à un éventuel départ de l’Argentin.

Iraola salue l’engagement de l’Argentin malgré l’incertitude

Mac Allister a fait part publiquement de sa déception avant le match de Ligue des champions de Liverpool contre l’Atlético de Madrid, début septembre. L’international argentin a déclaré : « J’ai appris que le club n’était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat, ce qui me rend bien sûr très, très triste. »

Iraola a toutefois choisi de retenir les aspects positifs de la situation. L’entraîneur de Liverpool a souligné le dévouement sans faille du vainqueur de la Coupe du monde envers l’équipe malgré ce refus.

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« Vous évoquez la conférence de presse [avant le match contre l’Atlético de Madrid], j’y ai aussi pris la parole après lui, a déclaré Iraola. Le plus important, c’est qu’il veut rester ici. Il veut être au meilleur de sa forme pour pouvoir continuer à nous aider, non ? »

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Iraola a ajouté : « C’est un joueur qui a accompli ce qu’il a accompli. Qu’il exprime clairement ses intentions est très positif pour nous. Je l’apprécie et c’est un joueur de très haut niveau. »

Son intelligence tactique reste essentielle pour Liverpool

Malgré la perspective d’un transfert, Mac Allister reste un élément essentiel des projets immédiats d’Iraola. L’entraîneur accorde une grande importance à l’intelligence tactique et au leadership sur le terrain de l’ancien joueur vedette de Brighton.

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« Je le dis toujours, Mac Allister comprend le jeu dans son ensemble, a expliqué Iraola. Pas seulement les exigences de son poste, mais aussi tout ce qui se passe sur le terrain.

Parfois, il est le premier à corriger ses coéquipiers en plein match, et pas seulement celui qui se trouve à côté de lui. Il comprend ce qui se passe, ce qui est une très grande qualité. »

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Arsenal, champion en titre, attendu à Anfield

Liverpool doit faire abstraction des discussions autour du contrat de Mac Allister avant de recevoir Arsenal, champion de Premier League, dimanche. L’Argentin devrait jouer un rôle clé au milieu de terrain, alors que Liverpool cherchera à obtenir un résultat crucial à domicile face au tenant du titre.