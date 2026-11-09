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Andoni Iraola a reconnu que Liverpool avait désespérément besoin de sa victoire 3-1 contre Crystal Palace en Premier League pour enrayer une inquiétante baisse de forme. Liverpool s’est présenté à Selhurst Park sous une forte pression après une semaine éprouvante, marquée par deux défaites consécutives sur les scènes nationale et européenne.

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Retour à la victoire

Les buts d'Alexis Mac Allister, de Florian Wirtz et d'Alexander Isak ont permis aux visiteurs d'empocher trois points précieux dans le sud de Londres. Liverpool a conservé une courte avance jusqu'à la pause après une première période très disputée, en grande partie grâce à un arrêt décisif d'Alisson.

Au retour des vestiaires, Liverpool a pris le contrôle du match face à une équipe de Crystal Palace accrocheuse. Après avoir peiné à trouver la dernière passe face au bloc défensif adverse, les visiteurs ont rapidement exploité les espaces apparus une fois leur avantage acquis.

Iraola analyse le succès à Selhurst Park

Iraola a fait part de son soulagement après avoir négocié un déplacement difficile dans la foulée de la récente défaite de son équipe face à Fenerbahce.

« Nous avions besoin de cette victoire, c'est certain, surtout après la défaite l'autre jour en Turquie », a expliqué l'entraîneur. « C'était encore un match à l'extérieur et nous devons trouver des moyens de gagner dans ce genre de stade. Je suis très heureux de ces trois points. »

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Revenant sur l'évolution tactique du match, il a ajouté : « En première période, le jeu était assez ouvert, les deux équipes ont eu des occasions et Alisson a réalisé un arrêt décisif pour nous. Le premier but était important pour mener 1-0 à la mi-temps. En seconde période, nous avons beaucoup mieux défendu et beaucoup mieux contrôlé le match. »

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« En seconde période, quand nous sommes devant, nous avons des espaces à exploiter en attaque et cela devient beaucoup plus facile. La première période était différente, leur bloc était plus bas. Nous trouvions de bonnes positions entre les lignes, mais nous ne réussissions pas la dernière passe. »

L'état de santé de Szoboszlai suscite de nouvelles inquiétudes

Cette victoire précieuse a toutefois été ternie par un possible coup dur pour Dominik Szoboszlai. Titulaire en championnat pour la première fois depuis son rétablissement d'un problème aux ischio-jambiers, le milieu de terrain hongrois a reçu un coup en première période qui compromet désormais sa participation aux prochains matches de sa sélection.

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« Dom n'était clairement pas à 100 % en seconde période », a révélé Iraola. « La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c'est de perdre des joueurs lors des matches internationaux. Pendant la dernière trêve internationale, nous avons perdu trois joueurs très importants : Alex, Cody [Gakpo] et Dom. »

Précisant la nature du problème, il a ajouté : « Je pense que Dom a un peu trop tendu le genou. Ça allait, mais il n'était pas à 100 %. Il doit faire attention et voir s'il peut jouer ou non avec sa sélection. J'espère que nous serons dans une meilleure situation dans deux semaines. Je sais que Dom fera tout pour y aller, car il adore jouer pour sa sélection, mais il n'était pas à 100 % à la fin du match. »

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« Notre staff médical devra examiner la situation pour voir ce qu'il en est. Je sais ce que je veux, mais je dois comprendre les sélections nationales. Dom voudra y aller, mais je ne suis pas sûr. »

Dans l'attente des résultats des examens médicaux

Le staff médical de Liverpool va désormais procéder à un examen approfondi du genou de Szoboszlai. Le club veut à tout prix éviter une nouvelle série de blessures pendant la trêve internationale, alors qu'il espère poursuivre sur sa lancée à la reprise des compétitions nationales.