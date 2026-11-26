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Andoni Iraola reste optimiste concernant la blessure au genou de Victor Munoz, sorti en boitant lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre le Club Bruges en Ligue des champions. Malgré la douleur importante ressentie par l'ailier, recruté cet été pour 34,5 millions de livres sterling, l'entraîneur a donné des nouvelles encourageantes avant le déplacement de dimanche à Everton en Premier League.

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Munoz sort en boitant lors de la victoire de Liverpool

Iraola se dit toujours optimiste quant à l'état de santé de Munoz, contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure au genou lors de la victoire 3-0 de Liverpool contre le Club Bruges en Ligue des champions mercredi soir.

Le joueur de 23 ans a été touché en fin de première période en Belgique. Bien qu'il ait semblé souffrir considérablement au moment de sortir, Munoz a pu quitter le terrain en boitant, sans avoir besoin d'une civière. Sa sortie prématurée a été la seule ombre au tableau d'une soirée européenne par ailleurs tranquille pour Liverpool, qui attend désormais avec inquiétude de connaître la gravité de sa blessure.

Iraola donne des nouvelles encourageantes après le match

S'exprimant après la victoire en Belgique, Iraola a reconnu que la sortie forcée de Munoz avait terni la soirée malgré le score sans appel. L'entraîneur de Liverpool a toutefois indiqué que l'ailier allait déjà mieux à la fin du match.

« C'était assurément le pire moment du match », a déclaré Iraola, cité par Metro. « Il souffrait beaucoup lorsqu'il a quitté le terrain. Il était beaucoup plus positif après la fin du match. Sur le moment, c'était très, très douloureux. Après le match, je lui ai parlé et il était un peu plus optimiste. »

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Liverpool s'impose facilement face au Club Bruges malgré ce coup dur

Munoz a rejoint Liverpool cet été après un transfert de 34,5 millions de livres sterling en provenance d'Osasuna. Le staff médical du club va maintenant suivre l'évolution de son genou avant de déterminer s'il s'agit d'un problème mineur ou plus sérieux.

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« C'est un coup au genou. Nous devons donc examiner son état : voir si son genou va bien demain et s'il ne s'agit que d'un coup. Il est évidemment trop tôt pour dire s'il y a autre chose », a expliqué Iraola.

Malgré la sortie de Munoz avant la pause, Liverpool a fait preuve d'efficacité pour battre le Club Bruges. Un doublé d'Alexander Isak et un but de Florian Wirtz ont scellé ce succès 3-0, le quatrième en cinq matches de Ligue des champions cette saison.

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Munoz incertain pour le match contre Everton

L'attention se porte désormais sur l'examen prévu jeudi, alors que Liverpool attend de savoir si Munoz évitera une longue absence. L'équipe d'Iraola retrouvera la Premier League dimanche avec un déplacement à Everton. Reste à voir si l'ailier recruté pour 34,5 millions de livres sterling sera rétabli à temps pour jouer ce week-end.