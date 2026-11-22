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Andoni Iraola a mis son effectif de Liverpool au défi d’exploiter tout son potentiel avant de recevoir Manchester United à Anfield. Le très attendu derby du nord-ouest de l’Angleterre revêt une importance particulière : Mauricio Pochettino dirigera les visiteurs pour la première fois.

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Une rivalité légendaire ravivée à Anfield

Iraola est pleinement conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend avec l’arrivée de Manchester United dans le Merseyside. L’Espagnol veut obtenir un résultat à la hauteur de l’intensité de cette rivalité. Iraola a souligné le caractère particulier de cette affiche, rappelant que la forme du moment ne compte souvent plus lorsque ces deux géants du football anglais s’affrontent.

Dans ses notes publiées dans le programme officiel du match du Liverpool FC, Iraola a exprimé son enthousiasme. « La première chose à dire, c’est que cela fait vraiment du bien d’être de retour, surtout pour un match aussi important que celui d’aujourd’hui. Je sais que les supporters des deux clubs attendent cette rencontre avec impatience, et il en va de même pour nous, joueurs et entraîneurs. Un Liverpool-Manchester United suscite toujours de l’attente, quels que soient le moment, le lieu et les personnes concernées », a expliqué l’entraîneur de Liverpool.

L’entraîneur tient à ce que ses joueurs mesurent l’importance de l’événement . Il a poursuivi : « Pour nous, c’est un privilège qui s’accompagne d’une grande responsabilité, compte tenu de ce que représente cette rivalité. Le monde entier aura les yeux rivés sur nous et nous devons en tirer une motivation supplémentaire. Nous voulons, et nous devrons presque certainement, être aussi proches que possible de notre meilleur niveau. C’est ce qu’exige cette rencontre. »

Une concentration totale exigée

Iraola réclame une « prestation complète », avec des joueurs pleinement engagés dès le coup d’envoi. Il a évoqué les précédents grands rendez-vous face à Manchester City et à Arsenal, lors desquels il a estimé que son équipe avait manqué d’efficacité dans les derniers gestes pour prendre tous les points à domicile. Pour ce derby, il insiste sur le fait qu’un manque de concentration risque de faire passer Liverpool à côté d’une occasion face à une équipe de Manchester United dangereuse.

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« Cela signifie tout donner dès le début et à chaque instant ensuite. Cela signifie aussi tirer le meilleur parti de chaque situation. Si nous y parvenons, je ne doute pas que nos chances d’obtenir le résultat que nos supporters et nous-mêmes souhaitons augmenteront. Comme toujours, la responsabilité nous revient. J’espère donc que, sur le terrain comme en dehors, nous pourrons montrer le meilleur visage de Liverpool en restant unis du premier au dernier coup de sifflet », a déclaré Iraola.

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Faire abstraction du classement de Premier League

Malgré le classement actuel, Iraola est catégorique : l’écart entre les deux équipes en championnat n’a aucune importance. Il estime que le poids historique de cette confrontation et l’arrivée de Pochettino à Old Trafford donneront à Manchester United un élan psychologique considérable. Liverpool doit se préparer à affronter un adversaire revigoré, désireux de frapper fort d’entrée sous sa nouvelle direction, dans l’un des environnements les plus difficiles du football mondial.

« Ce que certains pensent que le classement nous dit actuellement ne doit pas nous distraire. Aujourd’hui, ce genre de chose n’a pas l’importance qu’il pourrait avoir dans d’autres circonstances. L’histoire de la rivalité entre nos deux clubs nous l’enseigne. Nous devons nous attendre à affronter la meilleure version de Manchester United et nous y préparer, car cette équipe verra certainement dans ce match une occasion de commencer à montrer ce qu’elle a de meilleur, particulièrement avec sa nouvelle direction », a prévenu Iraola.

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Des résultats à améliorer à Anfield

Si les performances de Liverpool à l’extérieur ont été exemplaires, avec notamment une récente victoire 3-1 contre Crystal Palace, Iraola a identifié les résultats à domicile comme un point à améliorer. L’Espagnol veut voir à Anfield la même efficacité que celle dont son équipe a fait preuve en déplacement. Il a souligné que, si les supporters ont créé une ambiance exceptionnelle, les joueurs doivent désormais leur rendre cette confiance en dominant régulièrement leurs adversaires.

Revenant sur les dernières prestations de son équipe, il a fait remarquer : « C’est très important, car il est très difficile d’aller gagner à l’extérieur dans ce championnat, quel que soit l’adversaire. Mais cela rend encore plus essentiel le fait de porter nos performances à domicile à un niveau similaire. Dans certains cas, de petits détails ont eu une grande incidence sur le résultat de nos matches à domicile. Je ne dis pas cela pour atténuer les choses ni pour chercher des excuses, mais pour souligner que nous devons faire davantage, soit pour faire pencher certains de ces détails en notre faveur, soit pour les éliminer complètement de l’équation. »