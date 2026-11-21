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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a fait le point sur l’état de santé de plusieurs joueurs clés de l’équipe première. Il a détaillé la reprise progressive de Conor Bradley et Giovanni Leoni, absents de longue date, et clarifié la situation de Hugo Ekitike.

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Bradley et Leoni se rapprochent d’un retour

Liverpool a reçu une bonne nouvelle : les défenseurs Bradley et Leoni ont repris l’entraînement en extérieur cette semaine au centre d’entraînement AXA. Bradley est absent depuis janvier, tandis que Leoni, sur la touche depuis septembre dernier, a connu une convalescence encore plus longue. Tous deux travaillent désormais de nouveau aux côtés de leurs coéquipiers. Iraola s’est dit satisfait de leurs progrès, alors que le staff médical prépare leur réintégration dans l’équipe première.

« Avec Conor et Gio, nous réfléchissons aux prochaines étapes de leur reprise », a expliqué l’Espagnol sur le site officiel du club. L’objectif est désormais de leur permettre de retrouver le rythme de la compétition après de si longues absences. « Nous pensons qu’ils passeront deux semaines à alterner les séances avec le groupe et à l’écart du groupe, disons. Ensuite, il faudra décider si nous organisons quelque chose à huis clos, un onze contre onze, ou s’ils jouent directement avec les moins de 21 ans. C’est aussi une très bonne option. Je pense qu’ils devront passer par là avant de jouer avec nous, oui. »

Ekitike vise un retour en janvier

Si les deux défenseurs se rapprochent d’un retour en compétition, Ekitike a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rejouer avec l’équipe première. L’attaquant se remet d’une rupture du tendon d’Achille subie lors d’un match à Anfield en avril, qui tient le numéro 22 du club éloigné des terrains depuis plusieurs mois.

L’entraîneur de Liverpool a répété que le calendrier initial du retour d’Ekitike restait inchangé malgré le travail qu’il a récemment accompli en coulisses. « Le plan a toujours été janvier et cela n’a pas changé », a confirmé Iraola. « Si les choses se passent incroyablement bien, il peut envisager un retour plus tôt, ce qui serait bien mieux pour tout le monde. Mais pour l’instant, nous visons toujours janvier et c’est le plan. »

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Une rééducation moins avancée que celle des deux blessés

Iraola a confirmé qu’Ekitike accusait un léger retard sur Bradley et Leoni dans son programme de rééducation, mais le club reste optimiste quant à ses progrès. Le staff travaille actuellement en vue d’une période précise pour son retour, afin de ne pas précipiter la reprise du joueur après ce grave coup d’arrêt physique subi lors de la saison précédente.

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L’attaquant avait même été pris en compte lors de l’établissement de la liste des joueurs inscrits pour la compétition européenne plus tôt cette saison. « Hugo est derrière [Conor Bradley et Giovanni Leoni], bien sûr, et je pense que l’objectif pour lui a toujours été janvier. Même lorsque nous avons établi la liste pour la Ligue des champions, je me souviens m’être demandé si nous pouvions l’y inscrire ou non », a ajouté l’entraîneur.

Les ambitions européennes et les dernières étapes de la reprise

À Liverpool, on espère qu’Ekitike pourra participer aux dernières rencontres de la phase de groupes de la compétition européenne si sa convalescence se poursuit sans nouvel accroc. L’équipe médicale du club surveille de près son travail quotidien afin de s’assurer qu’il atteigne les objectifs requis avant d’être autorisé à reprendre l’entraînement à haute intensité avec le groupe principal.

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« Tout le monde disait que nous pensions qu’il pourrait jouer les deux derniers matches de la phase de groupes, et cela reste l’objectif », a indiqué Iraola en se projetant vers la seconde moitié de la saison. « Il est derrière Giovanni et Conor, mais si rien ne se passe mal, janvier devrait être [la date de son retour]. »