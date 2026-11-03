Partager Suivez GOAL sur Google

Andoni Iraola a conseillé à Liverpool de saper la confiance de Fenerbahçe à Istanbul, alors que le club vise une quatrième victoire consécutive en Ligue des champions. Cody Gakpo a quant à lui plaisanté en suggérant que Liverpool devrait peut-être simuler davantage, après que deux décisions arbitrales importantes lui ont été défavorables lors de sa défaite face à Arsenal dimanche. Ce résultat laisse Liverpool à neuf points du champion en titre en Premier League.

Publicité

Iraola veut que Liverpool brise l’élan de Fenerbahce

Lors de sa conférence de presse d’avant-match à Istanbul, Iraola a reconnu que la ville occuperait toujours une place particulière pour Liverpool, mais a prévenu son équipe qu’une soirée difficile l’attendait demain face à Fenerbahce. Liverpool occupe la troisième place de la phase de ligue de la Ligue des champions après avoir remporté ses trois matches, tandis que son adversaire est 31e avec seulement deux points, obtenus grâce à deux matches nuls, pour une défaite, une lourde défaite 6-0 face à Aston Villa.

« Je pense qu’Istanbul aura quelque chose de particulier pour Liverpool. On ne peut pas retrouver une soirée comme [en 2005], une remontée pareille, a déclaré Iraola. Demain, je sais que ce sera difficile. Il est toujours difficile de venir jouer en Turquie. Fenerbahce a de l’expérience et un bon effectif. Cette équipe sait jouer en Ligue des champions, nous devons donc briser sa confiance et son élan. Je pense que nous avons obtenu de meilleurs résultats en Ligue des champions et en Carabao [Cup] qu’en Premier League. Nous voulons poursuivre cette série en Ligue des champions : trois matches, neuf points. Nous pouvons passer à 12 et nous essayons de terminer parmi les huit premiers, mais les déplacements en Ligue des champions sont difficiles. Mentalement, nous devons être prêts. »

Iraola appelle Liverpool à bien presser le Fenerbahce de Kuyt

Fenerbahce a également changé d’entraîneur : l’ancien attaquant de Liverpool Dirk Kuyt est désormais sur le banc. Iraola a expliqué qu’il disposait de peu d’images des matches de l’équipe sous Kuyt à étudier, mais a insisté sur le fait que les joueurs restaient les mêmes. « Fenerbahce a changé d’entraîneur, pas de joueurs. Nous connaissons les joueurs et l’équipe, et nous n’avons pas beaucoup de matches à analyser avec Kuyt [par rapport] à son prédécesseur. Mais je ne pense pas que le style ait beaucoup changé. Nous devons surveiller les joueurs capables de faire la différence », a-t-il déclaré.

L’Espagnol a également souligné l’importance de presser dès le coup d’envoi. « Je pense que Fenerbahce est une équipe qui possède de très bons joueurs, d’un très bon niveau technique. Si nous ne les pressons pas correctement, nous risquons de leur permettre de contrôler le match. Ils ont des joueurs expérimentés, donc plus nous commencerons fort, moins ils auront d’occasions. »

Publicité Publicité

Gakpo frustré par les décisions arbitrales face à Arsenal

Gakpo, qui s’est également présenté devant les médias, a reconnu que les décisions arbitrales de dimanche à Anfield avaient été difficiles à accepter. « Cela peut être frustrant parfois. Mais au bout du compte, c’est la décision de l’arbitre. En tant qu’équipe, nous jouons de manière plutôt loyale et peut-être que nous devrions simuler un peu plus, comme l’a dit l’entraîneur, mais non. Nous jouons de manière plutôt loyale. Sur les deux actions, [ils] auraient pu accorder un penalty ou siffler une faute, mais ils ont décidé de ne pas le faire et nous devons faire avec », a déclaré l’international néerlandais.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Iraola a révélé qu’il n’avait pas demandé d’explication concernant ces décisions. « Non, je n’en ai pas demandé et je n’en ai pas reçu. Je n’ai pas le temps, honnêtement. Je me prépare simplement pour ce match, je me concentre sur lui et sur l’adversaire. » Gakpo a ajouté : « Pour le moment, [l’écart est de] neuf points. Arsenal est une très bonne équipe, elle l’a montré par séquences au cours du match. Nous sommes une équipe en progression, qui grandit dans certains domaines. Nous pouvons nous rapprocher si nous réalisons une très bonne journée, mais nous travaillons sur notre régularité. »

Gravenberch incertain alors que Liverpool vise les 12 points

Ryan Gravenberch est incertain en raison d’un problème au talon. « Nous évaluons la situation au jour le jour. C’est une blessure au talon, tout dépend de la douleur », a déclaré Iraola, ajoutant que le milieu de terrain n’était pas à 100 % lors de l’échauffement face à Arsenal.

Publicité

Liverpool espère le retrouver pour le week-end, tandis qu’une victoire demain porterait son total à 12 points et le rapprocherait d’une place parmi les huit premiers.