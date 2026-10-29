Andoni Iraola couvre d’éloges les jeunes joueurs intrépides de Liverpool après leur victoire aux tirs au but face à Chelsea en Carabao Cup

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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a salué le courage de ses joueurs adolescents après une victoire au bout du suspense contre Chelsea aux tirs au but, à Anfield. Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de la Carabao Cup après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire, plusieurs joueurs issus du centre de formation ayant joué un rôle décisif.

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Iraola fait confiance au travail du centre de formation

Iraola s’est dit extrêmement fier de la prestation des jeunes joueurs de Liverpool, qui ont su négocier un match de Coupe de la Ligue anglaise sous haute pression contre Chelsea. Alors que l’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, avait aligné une équipe riche en internationaux expérimentés, Iraola a fait largement confiance à ses jeunes. Son pari a payé : Liverpool a tenu tête à son adversaire lors d’un match tendu conclu sur le score de 1-1, avant de s’imposer 6-5 au terme d’une longue séance de tirs au but.

« Je pense qu’ils ont fait du bon travail. Je pense qu’ils méritaient de jouer, car ils avaient aussi été très bons contre Tottenham au tour précédent. Nous leur avons dit qu’ils faisaient partie de l’équipe première et que nous avions confiance en eux si nous devions faire appel à eux. Ils nous ont montré qu’ils avaient un très bon niveau et nous ont beaucoup aidés », a déclaré Iraola à Sky Sports.

Une bataille tactique et une séance de tirs au but à suspense

Le match a été fermé, les dispositifs tactiques des deux équipes limitant les occasions franches de part et d’autre. Iraola a reconnu que les deux formations avaient été très proches pendant les quatre-vingt-dix minutes. Il a souligné que chacune avait eu ses temps forts et exercé une pression prolongée, sans parvenir à faire définitivement la différence avant le coup de sifflet final.

« Je pense que le match a été très équilibré. Très disputé, avec peu d’occasions pour les deux équipes. Nous avons eu nos moments, ils ont eu les leurs. Nous sommes vraiment satisfaits des prestations de nombreux joueurs et, évidemment, heureux d’avoir remporté la séance de tirs au but, car cela nous a permis d’être présents au tirage au sort », a expliqué l’entraîneur de Liverpool.

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Mamardashvili, héros dans les buts

Si les jeunes joueurs de champ ont attiré l’attention, le gardien Giorgio Mamardashvili a lui aussi reçu des éloges pour ses exploits dans les buts. L’international géorgien a rassuré son équipe tout au long de la soirée et s’est montré décisif en repoussant le tir d’Emmanuel Emegha à environ 11 mètres. Sa capacité à rester concentré dans les derniers instants chaotiques de la séance de tirs au but a fait la différence pour l’équipe à domicile.

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Iraola a tenu à souligner que la force mentale du gardien avait été tout aussi importante que ses réflexes lors de ce dénouement sous haute pression. « Ce n’est pas comme si le match était terminé. Il faut maintenir son niveau de concentration et se concentrer sur ce que l’on peut contrôler. Je pense que Giorgi n’était pas loin d’arrêter beaucoup de tirs. Il a fait du très bon travail », a ajouté Iraola.

Le défi Arsenal se profile

Liverpool doit désormais rapidement se tourner vers un choc majeur de Premier League contre Arsenal, dimanche. Le club reste sur cinq victoires consécutives à Anfield et Iraola souhaite entretenir cette dynamique malgré la lourde dépense physique occasionnée par ce match de coupe en milieu de semaine. Plusieurs joueurs ayant disputé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes contre Chelsea, la récupération sera la priorité du staff technique au cours des quarante-huit prochaines heures.

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« C’est une troisième victoire de suite à domicile, ce qui est très important. Nous avions un peu de mal à domicile. Ces trois victoires consécutives nous donnent désormais confiance, et le plus gros match nous attend dimanche contre Arsenal », a conclu Iraola.