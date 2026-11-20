Comment regarder Anderlecht - OH Louvain avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 12 22 nov. 2026 - 12:30 Lotto Park

Anderlecht reçoit OH Louvain au Lotto Park pour un match de Division 1A belge. Le club bruxellois cherchera à conforter sa place dans la première moitié du classement.

L’Anderlecht de Vitor Bruno aborde cette rencontre dans une forme correcte, avec notamment des victoires contre Salzbourg en Ligue Europa et Westerlo en championnat. Sa lourde défaite 4-0 face à La Gantoise reste toutefois dans les mémoires.

OH Louvain arrive à ce match à la dixième place du classement, mais avec une véritable dynamique. Deux victoires consécutives contre le KV Malines et Saint-Trond ont redonné le moral à l’équipe avant ce déplacement à Bruxelles.

Anderlecht possède un net avantage lors des récentes confrontations entre les deux clubs, et le public du Lotto Park attendra de l’équipe locale qu’elle en tire parti dès le coup d’envoi.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Division 1A, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les possibilités de streaming.

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