Anderlecht - Marc Coucke : "Anderlecht n'est confronté à aucun problème financier"

Alors que des doutes planent sur la santé financière du club belge, son président a été clair, assurant qu'il n'y a "aucun problème financier".

Le président du club belge était invité sur la chaîne publique VRT ce dimanche, et a tenu à s'exprimer concernant les rumeurs de difficultés financières qui touchent son club.

Plusieurs agents, dont Mogi Bayat, sont à l'origine de ces doutes, alors qu'ils n'ont toujours pas été payés suite à des transferts effectués par le club grâce à leur intervention. Le gel de ces paiements a fait suite à l'ouverture d'enquêtes pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et matches arrangés qui visent le football belge.

"Du blabla, du radotage ? Anderlecht n'a absolument aucun problème financier", a ainsi déclaré Marc Coucke, rappelant qu'une augmentation du capital du club avait même été opérée dernièrement. "Tout le monde sait qu'il y a du pain sur la planche, ici, et que tout ce travail va servir à construire quelque chose de beau. C'est dans cette optique que l'augmentation de capital de plus de 30 millions a été réalisée..."

"On veut des éclaircissements concernant certaines factures qui nous paraissent bizarres, histoire de ne pas risquer d'être pointés du doigt comme complices [dans les enquêtes en cours]. Je crois qu'il n'y a là rien d'anormal. Je peux d'ailleurs vous dire que de nombreux agents applaudissent cette mesure."

L'article continue ci-dessous

"D'autres non, et ceux là utilisent la presse dont les colonnes leur sont largement ouvertes, pour déverser un flot d'informations complètement fausses à notre sujet. Ils n'ont plus leur place dans le football belge à nos yeux. Je veux donner le bon exemple, tant à la tête d'Anderlecht, que de la Pro League. Les choses doivent structurellement changer en profondeur, pour éradiquer toutes ces pratiques condamnables", a poursuivi celui qui a également été actionnaire du LOSC de 2014 jusqu'au rachat du club par Gérard Lopez.

"On doit faire redémarrer le football belge sur de bonnes bases, et pour longtemps. Il faut à la fois prendre des mesures correctes pour le passé, et établir des règles strictes pour l'avenir, afin d'en ressortir tous plus forts", a-t-il conclu.

Côté terrain, Anderlecht reste sur un match nul contre le FC Bruges (2-2) et se déplacera à Lokeren le dimanche 3 mars prochain (18h). Après 27 journées, l'équipe occupe la 6e place de la Pro League.