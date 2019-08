Anderlecht - Kompany n'entraînera plus les jours de match

Après n'avoir récolté que deux points en quatre rencontres, Anderlecht a relevé Kompany de ses fonctions d'entraîneur les jours de match.

Arrivé cet été à comme joueur-entraîneur, Vincent Kompany ne jouera plus le rôle de coach lors des matches, après un début de saison raté de la part de son équipe.

Le Belge avait opté pour un retour dans son club après onze saisons sous le maillot de et un triplé national retentissant la saison dernière. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévues et Anderlecht se retrouve en 13e position du championnat belge avec deux points en quatre journées.

L'entraîneur de l'équipe première Simon Davies - ancien responsable du centre de formation de Manchester City - sera désormais entièrement en charge de l'équipe depuis le banc de touche, tandis que Kompany se contentera du rôle de capitaine.

"En tant que joueurs et staff, nous essayons de trouver quels joueurs conviennent mieux au système que d'autres. Il y aura toujours des changements, et tout particulièrement au début [de la saison], a expliqué Davies en conférence de presse. Nous tentons de construire un nouveau projet ici et tout ne va pas se mettre en place dans la nuit. C'est un style de jeu nouveau pour le club.

Nous avons besoin de stabilité et parmi les choses qui vont changer, Vinny [Vincent Kompany] sera capitaine pour le prochain match. Il va guider l'équipe et réellement se concentrer sur le fait d'être un joueur les jours de match. Nous travaillons très bien comme staff pendant la semaine. Vinny et le club ont une vision et nous y travaillons tous. Mais c'est important qu'il redevienne un joueur pour les matches.

"S'il peut jouer comme le meilleur joueur du championnat, ce qu'il est, et être un leader depuis le terrain, et moi prendre d'autres responsabilités comme la façon dont nous jouons, si nous devons changer des choses en cours de rencontre. Nous nous découvrons l'un l'autre, c'est une situation nouvelle et différente. Tout ce que nous savons, c'est que cela va fonctionner. Il aime tellement le club qu'il veut donner tout ce qu'il a pour lui."

Prochaine rencontre pour Anderlecht : ce vendredi à Genk (20h30).