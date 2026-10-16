Ander Herrera, le milieu espagnol du Real Saragosse, a déclaré que Lionel Messi était un joueur unique, qu'il n'avait rien vu de comparable tout au long de sa carrière, estimant également que Neymar incarnait la magie du football et que Kylian Mbappé était un "super-héros".

Herrera, 37 ans, s'est exprimé lors d'un long entretien avec l'ancienne star anglaise Rio Ferdinand, au cours duquel il est revenu sur son étape actuelle à Saragosse et sur sa longue carrière, qui l'a vu porter les couleurs de l'Athletic Bilbao, de Manchester United, du Paris Saint-Germain et de Boca Juniors.

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Herrera a dit de Messi, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol "Marca" : "C'est quelque chose que nous ne reverrons plus jamais".

Herrera a côtoyé Messi au Paris Saint-Germain, aux côtés d'autres stars. Lorsque Ferdinand a cité trois noms du club français, à savoir Messi, Neymar et Mbappé, Herrera en a ajouté un quatrième : "Ángel Di María". Le milieu de terrain basque a toutefois affirmé qu'il n'avait rien vu de comparable à Messi.

"De la folie"

Herrera a expliqué que la grandeur de la star argentine ne se limitait pas aux matches, mais résidait dans sa capacité à afficher son meilleur niveau chaque jour de la semaine : "Combien de fois a-t-il perdu le ballon à l'entraînement ? Zéro. C'était de la folie. Leo, tous les jours !".

Herrera a évoqué l'importance pour un joueur de comprendre son rôle au sein de l'équipe, de savoir qui est la star et comment l'aider dans l'intérêt du collectif.

Il a déclaré : "Les stars sont des stars. Je pense que j'avais l'empathie nécessaire pour jouer avec eux. Il faut savoir leur laisser de l'espace, parce que si je fais mon travail, ils me rendront meilleur. Messi et Neymar veulent que tu leur donnes le ballon et que tu sois là au cas où ils auraient besoin de te le remettre".

Au sujet de la difficulté de gérer un vestiaire comptant des joueurs de ce calibre, il a répondu : "C'est difficile, mais pas impossible. Ancelotti l'a fait au Real Madrid avec Cristiano, avec Bale, avec Benzema, avec Sergio Ramos...".

Il a souligné que Luis Enrique s'était débarrassé des stars, parce qu'elles pouvaient représenter un problème pour lui, ajoutant : "Et regardez ce qu'il a accompli avec le Paris Saint-Germain".



