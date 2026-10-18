Ancienne star de la France : Mbappé n'a pas atteint le statut de Messi et Cristiano, et le joueur du Barça est le meilleur à son poste

Steven Nzonzi, milieu de terrain du FC Séville et ancien international français, s'est exprimé sur le niveau de ses compatriotes Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Il a également fait l'éloge de l'Espagnol Rodri, star du Barça, estimant qu'il était actuellement le meilleur milieu de terrain au monde.

Nzonzi, qui poursuit actuellement sa carrière à Dunkerque en Ligue 2, a déclaré à propos de son ancien coéquipier à Rennes, Camavinga : « Il est en train de retrouver son meilleur niveau, grâce à la confiance que lui accorde Zidane en sélection. »

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Et d'ajouter : « Ce qui est étrange, c'est le recul qu'il a connu à Madrid, car c'est un joueur de très haut niveau. Je l'ai vu de près pendant longtemps et je sais de quoi il est capable. Je pense que les blessures ont freiné sa progression, mais il n'a que 23 ans et j'estime qu'il peut encore devenir l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, s'il croit en lui et obtient la confiance et la stabilité. »

Au sujet de la comparaison entre Rodri et Tchouaméni, Nzonzi a confié, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « AS »: « Je n'aime pas beaucoup les comparaisons, car tous les deux sont impressionnants. Rodri est extrêmement intelligent, remarquable dans tous les domaines, et il contrôle le milieu de terrain comme peu de joueurs savent le faire. Mais Tchouaméni est aussi un joueur de très haut niveau. Je pense que Rodri est actuellement le meilleur milieu de terrain au monde. »

Concernant Mbappé, l'ancienne star de l'AS Roma a déclaré : « Je pense qu'il est le meilleur au monde actuellement. Et même s'il lui manque quelques titres, ce qu'il a accompli sur le plan individuel est impressionnant. Je constate que les pronostics évoquent une grande proximité entre les candidats, mais j'estime que le prochain Ballon d'Or doit lui revenir. »

Il a poursuivi : « Il y a des joueurs qui remportent des titres, mais je pense que personne au monde ne l'égale en tant que footballeur. Je respecte l'avis de chacun, mais c'est mon opinion. Le Ballon d'Or doit aller au meilleur joueur, ou à celui qui a le plus apporté, et je pense qu'il n'y a eu personne comme Kylian. »

Mbappé, Messi et Cristiano

Interrogé sur la possibilité que Mbappé atteigne le statut de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, il a répondu : « Il est sur la bonne voie, mais il n'a pas encore atteint ce statut. Ce sont deux véritables légendes, ils ont tout gagné sur les plans individuel et collectif, et Mbappé a encore un long chemin à parcourir pour prouver beaucoup de choses. Le temps nous le dira. »

À la question de savoir si Michael Olise et Lamine Yamal sont les meilleurs à leur poste au niveau mondial, Nzonzi a répondu : « Oui, je le pense fortement. Ce sont les deux meilleurs ailiers du monde, tous deux jouissent d'un statut de star et ont une grande influence, en plus d'être des joueurs agréables à regarder. Je pense qu'ils sont actuellement au même niveau. »

Quant à son avenir après sa retraite, il a déclaré : « Je suis proche d'obtenir la licence d'entraîneur européenne de première catégorie, et je vais essayer de voir si je peux me construire un avenir dans le domaine de l'entraînement. Les joueurs qui ont occupé mon poste disposent de plus d'options, grâce à la vision du jeu qu'ils ont acquise au fil des années passées sur le terrain. »



