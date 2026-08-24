Selon les informations de fussballtransfers, le milieu de terrain de 29 ans figure sur les tablettes de l’Union Berlin. Selon cette source, les Berlinois s’intéressent à un transfert durant la période actuelle du mercato.

Sanches est actuellement encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain, mais il n’a toutefois plus aucune perspective dans l’équipe de l’entraîneur Luis Enrique. Officiellement, son contrat avec le champion en titre de Ligue 1 court encore jusqu’au 30 juin 2027, mais selon fussballtransfers, il peut déjà quitter le club librement dès cet été.

La concurrence est donc importante pour le club berlinois. Ipswich Town, Hull City, le Torino ainsi que des clubs espagnols auraient également manifesté leur intérêt pour le Portugais. Le joueur aurait en revanche déjà refusé des approches venues des États-Unis, du Brésil et d’Arabie saoudite.

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Renato Sanches échoue au Bayern Munich

Lauréat du Golden Boy en 2016, il était autrefois considéré comme l’un des plus grands talents du milieu de terrain, ce qui avait poussé le Bayern à débourser 35 millions d’euros à l’été 2016 pour le racheter à son contrat avec Benfica Lisbonne.

À Munich, celui qui a désormais 29 ans n’a toutefois jamais réussi à répondre aux grandes attentes placées en lui. En 2017, le champion record d’Allemagne l’a prêté à Swansea en Premier League, avant son transfert en 2019 au LOSC Lille, pour lequel le Bayern a tout de même encore perçu 20 millions d’euros d’indemnité.

En 2022, le PSG a ensuite déboursé 15 millions d’euros pour Sanches, mais dans la capitale française, comme auparavant au Bayern, il n’a jamais dépassé le statut de joueur de rotation. Après des prêts à l’AS Rome, Benfica et plus récemment au Panathinaïkos Athènes, les Parisiens semblent désormais en avoir assez vu.