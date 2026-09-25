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Ancien président de l’AC Milan, l’aéroport de Malpensa officiellement rebaptisé au nom de Silvio Berlusconi

Un peu plus de trois ans après sa disparition et deux ans après l’acceptation de la proposition, s’est tenue aujourd’hui la cérémonie officielle de baptême de l’aéroport international de Milan-Malpensa au nom de Silvio Berlusconi. Entrepreneur à succès, homme politique objectivement novateur, il a été le Président pour les supporters de Milan et pour de nombreux joueurs.


Aujourd’hui, à l’aéroport de Milan-Malpensa, s’est tenue la cérémonie officielle de baptême au nom de Silvio Berlusconi. Son frère Paolo a également pris la parole en marge de l’événement : « Aujourd’hui, Silvio n’est plus là, mais il est plus vivant que jamais. Il est vivant dans ses entreprises, dans ses exploits sportifs, dans son héritage politique, dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Aujourd’hui, il est aussi ici, je vous remercie du fond du cœur pour la signification de cette reconnaissance qui le lie pour toujours à sa ville bien-aimée de Milan »

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