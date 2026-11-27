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Harry Kane sera absent plusieurs mois au Bayern Munich. Le club recrutera-t-il un remplaçant cet hiver ? Il est temps de passer les noms en revue !

On ne remplace pas comme ça un tout récent lauréat du Ballon d’Or, sans quoi il ne serait pas le meilleur footballeur du monde. Au Bayern Munich, le problème n’est toutefois pas que le remplaçant de Harry Kane soit nettement moins bon que lui, comme l’était par exemple Nicolas Jackson la saison dernière, même s’il a inscrit onze buts pour le club munichois. Le problème, c’est qu’il n’existe tout simplement pas de véritable remplaçant.

Après la fin du prêt de Jackson cet été, le recrutement d’une nouvelle doublure a été envisagé. La direction a finalement décidé de s’en passer, comptant expérimenter, si nécessaire, avec Serge Gnabry et Ismael Saibari, capables d’occuper plusieurs postes. Mais Kane est désormais absent jusqu’en mars en raison d’une rupture de la syndesmose , et Gnabry et Saibari, les solutions de dépannage, sont eux aussi indisponibles.

Gnabry, blessé à la cuisse, pourrait revenir pour la reprise de la deuxième partie de saison début janvier. Le retour de Saibari, victime d’une rupture de la syndesmose, est attendu en février. Comme pour Kane, impossible toutefois de savoir à quelle vitesse ils pourront, après leur retour, retrouver toutes leurs capacités physiques et leur meilleur niveau. Face au 1. FC Cologne et à l’OSC Lille, l’entraîneur Vincent Kompany a tenté, sans grand succès, de faire jouer Lennart Karl, Tom Bischof et Konrad Laimer en attaque. Malgré une bonne préparation et une impressionnante série de buts, le grand espoir Bastian Assomo, âgé de 16 ans, n’a, pour une raison inconnue, toujours aucun rôle auprès de l’équipe première.

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Pour ne pas sérieusement compromettre leurs objectifs de la saison, les Munichois devraient recruter un remplaçant à Kane pendant la trêve hivernale. Le directeur sportif Max Eberl et le responsable sportif Christoph Freund ne veulent pas encore confirmer qu’ils y réfléchissent. Ils ont toutefois probablement déjà commencé à sonder le marché. Faisons-en autant.

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Bayern Munich : quels joueurs sans club sont disponibles ?

La solution la plus simple serait évidemment de recruter un joueur sans club. Avantage : il ne coûterait aucune indemnité de transfert et pourrait, au moins dans les compétitions nationales, jouer immédiatement, sans attendre l’ouverture du mercato en janvier. Inconvénient : il ne s’est pas entraîné avec une équipe ces dernières semaines et n’est peut-être pas au meilleur de sa forme. Il existe néanmoins des pistes intéressantes.

Karim Benzema, meilleur joueur du monde en 2022, par exemple. Le Français de 38 ans est sans club depuis son départ d’Al-Hilal cet été, mais percevait dernièrement des salaires saoudiens. Mauro Icardi (33 ans, passé dernièrement par Galatasaray Istanbul) et Anthony Martial (30 ans, passé dernièrement par le CF Monterrey) sont également libres. Durant son passage à Manchester United, Martial avait déjà été associé à un possible transfert à Munich.

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Le contrat d’un ancien du club, Eric Maxim Choupo-Moting, arrive par ailleurs à échéance fin décembre. Aujourd’hui âgé de 37 ans, il a joué pour les Munichois de 2020 à 2024. D’abord irréprochable dans son rôle de doublure de Robert Lewandowski, il a ensuite été gêné par des blessures après une prolongation de contrat coûteuse . Cette saison, il a marqué cinq buts en 23 apparitions, courtes pour la plupart, avec le RB New York. Selon Sky , le nom de Choupo-Moting a déjà été évoqué en interne au Bayern Munich .

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Bayern Munich : Tresoldi ou Ebnoutalib, des recrues pour l’avenir ?

Le club pourrait aussi recruter un attaquant offrant davantage de perspectives d’avenir. Un joueur qui ne serait pas seulement un remplaçant de circonstance, mais pourrait aussi servir de doublure à Kane à moyen terme et, éventuellement, être préparé à lui succéder à long terme. La solution idéale serait Nicolo Tresoldi. Le joueur de 22 ans enchaîne les buts au Club Bruges et est considéré comme le plus grand espoir au poste d’attaquant par deux pays, l’Allemagne et l’Italie .

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Mais après le retour de Kane, Tresoldi passerait forcément beaucoup de temps sur le banc du Bayern Munich, du moins dans un premier temps. Reste à savoir s’il serait prêt à l’accepter. Son contrat à Bruges court jusqu’en 2029 et son indemnité de transfert s’élèverait probablement à au moins 40 millions d’euros. Détail sensible : Tresoldi est représenté par l’agence 11WINS, qui s’occupe notamment aussi des intérêts de Jamal Musiala. Les relations entre les Munichois et 11WINS sont tendues en raison des discussions actuelles autour de Musiala , même si un communiqué publié mercredi évoque un « dialogue constructif ».

L’attaquant international Younes Ebnoutalib appartient à la même catégorie de cibles que Tresoldi. Cette saison, le joueur de 23 ans a déjà marqué huit fois en douze matches officiels pour l’Eintracht Francfort, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2031. Ebnoutalib est évoqué depuis un certain temps au Borussia Dortmund, d’autant que le directeur sportif du BVB Ole Book le connaît pour avoir travaillé avec lui au SV Elversberg. Selon Sport Bild, le Bayern Munich est désormais lui aussi dans la course . Une indemnité de transfert comprise entre 30 et 40 millions d’euros est évoquée.

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Nick Woltemade, que les Munichois avaient tenté de recruter avec insistance à l’été 2025, n’est en revanche pas une option. Le joueur de 24 ans est actuellement prêté par Newcastle United à la Juventus Turin, où ses performances se sont récemment améliorées après des débuts difficiles. Mais comme Woltemade a également joué pour Newcastle en début de saison, il ne pourrait pas jouer pour le Bayern Munich cette saison et n’entre donc pas en ligne de compte pour un transfert hivernal.

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Quels autres attaquants sont associés au Bayern Munich ?

La situation est différente pour Sasa Kalajdzic (29 ans). Après ses belles années au VfB Stuttgart, le grand attaquant de deux mètres avait déjà été une piste du Bayern Munich, mais il avait rejoint Wolverhampton Wanderers en 2022. Après une terrible série de blessures, Kalajdzic a récemment retrouvé des couleurs dans son Autriche natale, au LASK. Sky-Expert Dietmar Hamann a récemment évoqué la possibilité d’un regain d’intérêt du club munichois . « C’est évidemment un honneur pour moi », a répondu Kalajdzic. « Mais cela ne m’intéresse pas. »

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Ces derniers jours, divers spécialistes et sites consacrés aux transferts, plus ou moins fiables, ont associé bien d’autres attaquants au Bayern Munich.

Folarin Balogun (25 ans), par exemple : devenu célèbre pendant la Coupe du monde en raison de sa suspension levée après l’intervention du président américain Donald Trump, il n’a actuellement qu’un rôle de joker à l’AS Monaco. Gabriel Jesus (29 ans) n’est pas non plus titulaire au FC Barcelone. Et pourquoi pas un retour de Joshua Zirkzee (25 ans) ? Il avait fait ses débuts chez les professionnels au Bayern Munich, mais peine à s’imposer à Manchester United depuis 2024.

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Tous ont, sur le principe, du potentiel, mais sont actuellement loin de leur meilleure forme. Il en va autrement d’Amine Gouiri (26 ans). L’international algérien réalise une belle saison avec l’Olympique de Marseille et pourrait jouer aussi bien dans l’axe de l’attaque que sur le côté gauche.