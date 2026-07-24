Borja Mayoral a ouvert le feu sur son ancien entraîneur José Mourinho, affirmant que le Portugais n'accepte pas la défaite et qu'il a tenu des propos déplacés dans le vestiaire qui ne lui ont pas plu, pas plus qu'à ses coéquipiers.

Les déclarations de l'actuel attaquant de Getafe sont intervenues lors d'un entretien avec le journal espagnol « Marca », dans lequel il est revenu sur les souvenirs de sa collaboration avec Mourinho au Real Madrid.

Malgré son jeune âge, Mayoral a eu la chance de s'entraîner sous la houlette d'entraîneurs de la stature de Zinédine Zidane et José Mourinho. Il a affirmé avoir beaucoup appris de l'entraîneur portugais, sans toutefois cacher son agacement face à certains de ses comportements.

Mayoral a déclaré : « Ce qui m'a le plus plu chez Mourinho, ce sont ses séances d'entraînement, elles étaient compétitives et extrêmement plaisantes. Et bien que ma situation n'ait pas été idéale, j'ai pris du plaisir à travailler avec lui. »

Il a ajouté : « Avec le temps, il m'a également surpris, à travers ses discussions avec moi et ce qu'il me disait avant certains matches, j'ai senti qu'il appréciait mon travail. Je me souviens qu'il m'a dit un jour que je méritais de jouer plus tôt, et il a fait mon éloge à plusieurs reprises lors d'une conférence de presse, je ne l'oublierai jamais. »

Il a poursuivi : « Il était très sympathique et parlait beaucoup avec les Espagnols comme Gonzalo Villar et Carles Pérez de sa période au Real Madrid, et comme je suis curieux de nature, j'ai profité de l'occasion pour lui poser de nombreuses questions sur cette période. »

À propos de l'aspect négatif, Mayoral a conclu : « Ce qui me dérange le plus chez Mourinho, c'est qu'il n'accepte pas la défaite, il a tenu de mauvais propos dans le vestiaire qui ne m'ont pas plu, ils ne visaient pas seulement moi mais aussi mes coéquipiers. Je comprends que ce soit une personne extrêmement compétitive et que nous puissions tous dire des choses dans un moment de colère, mais le respect doit toujours passer avant tout. »