Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

Traduit par

Ancien joueur du Real Madrid, il n’a pas mâché ses mots pour exprimer son désaccord avec le style de jeu de Vinícius. « Vinícius est épouvantable… Le voir jouer me met en colère », a-t-il déclaré, laissant transparaître une frustration palpable. Ces propos, bien que bruts, reflètent une critique parfois entendue dans le milieu du football sur la manière dont l’attaquant brésilien gère certains aspects de son jeu. Pour l’ancien madridista, l’agacement provient notamment de gestes jugés trop individuels ou d’une tendance à conserver le ballon au détriment de la simplicité collective. Si ces propos peuvent surprendre les admirateurs du jeune talent, ils soulignent, au-delà de la polémique, l’exigence qui entoure le maillot merengue et la pression constante qui pèse sur les stars formées à la Cantera ou recrutées à prix d’or. Dans un contexte où le Real Madrid vise toujours les sommets, chaque action est scrutée, et c’est précisément cette exigence qui forge la légende du club

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Vinicius Junior
R. van der Vaart
Espagne
Allemagne
Brésil
Pays-Bas

La star brésilienne fait face à de vives critiques. Ces dernières heures, la toile s’est embrasée : des supporters, des observateurs et même certains anciens joueurs ont exprimé leur désapprobation avec une rare intensité. Les réseaux sociaux, les émissions spécialisées et les colonnes des journaux sportifs résonnent d’un même refrain : le comportement de la star brésilienne ne serait plus tolérable. Si les détails précis de l’incident à l’origine de cette tempête ne sont pas encore entièrement clarifiés, plusieurs points font consensus. On lui reproche tout d’abord un manque de professionnalisme manifeste, illustré par des retards répétés aux entraînements et une implication jugée insuffisante lors des séances collectives. Certains témoignages évoquent également une attitude individualiste qui contrerait les efforts d’un groupe cherchant à se reconstruire après une série de résultats décevants. Dans ce contexte tendu, le staff technique se retrouve contraint de réagir. Le entraîneur,

L’ancien milieu du Real Madrid, le Néerlandais Rafael van der Vaart, a vivement critiqué le comportement de la star brésilienne des Merengues, Vinícius Júnior, après la défaite concédée face au Bayern Munich (2-1) mardi soir en Ligue des champions.

En s’imposant 2-1 sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le Bayern a fait un pas de géant vers le dernier carré de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l’Allianz Arena ; il déterminera quel club rejoindra le dernier carré et défiera le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Interrogé par le quotidien AS, l’ancien milieu des Merengues a confié son sentiment : « C’est horrible. Le voir jouer me met en colère. J’ai vraiment de la peine pour lui car c’est un joueur formidable. Mais à chaque fois qu’il touche le ballon, même légèrement, il se jette par terre en espérant que l’adversaire reçoive un carton rouge, puis il se relève comme si de rien n’était. C’est ce qui m’attriste chez lui. »

Il a ajouté : « Au Real Madrid, on peut passer à côté de son match, les supporters le tolèrent, car ils savent que, soudain, sans prévenir, l’étincelle peut jaillir et embraser le stade. Au Bayern, ce n’est pas la même mentalité. »

Bundesliga
St.Pauli crest
St.Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

À lire aussi : Même score… Le Bayern Munich se paye la tête du Real Madrid


Publicité