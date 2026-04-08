L’ancien milieu du Real Madrid, le Néerlandais Rafael van der Vaart, a vivement critiqué le comportement de la star brésilienne des Merengues, Vinícius Júnior, après la défaite concédée face au Bayern Munich (2-1) mardi soir en Ligue des champions.

En s’imposant 2-1 sur la pelouse du Santiago Bernabéu, le Bayern a fait un pas de géant vers le dernier carré de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l’Allianz Arena ; il déterminera quel club rejoindra le dernier carré et défiera le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Interrogé par le quotidien AS, l’ancien milieu des Merengues a confié son sentiment : « C’est horrible. Le voir jouer me met en colère. J’ai vraiment de la peine pour lui car c’est un joueur formidable. Mais à chaque fois qu’il touche le ballon, même légèrement, il se jette par terre en espérant que l’adversaire reçoive un carton rouge, puis il se relève comme si de rien n’était. C’est ce qui m’attriste chez lui. »

Il a ajouté : « Au Real Madrid, on peut passer à côté de son match, les supporters le tolèrent, car ils savent que, soudain, sans prévenir, l’étincelle peut jaillir et embraser le stade. Au Bayern, ce n’est pas la même mentalité. »

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