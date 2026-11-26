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En 2018, Marco Motta, né en 1986 et latéral de la Juventus de 2010 à 2012, est devenu le premier Italien, et le dernier à ce jour, à jouer pour l’Omonia Nicosie, adversaire de la Juventus aujourd’hui en Ligue Europa.

« Le projet était ambitieux. Il visait à rivaliser avec l’APOEL Nicosie, notre grand rival, grâce à une structure et à des joueurs venus des meilleurs championnats d’Europe. Mais à la mi-saison, le directeur sportif et l’entraîneur avaient déjà changé… », se souvient Motta, interrogé par la Gazzetta dello Sport.

« C’était assurément une expérience particulière, car là-bas, les déplacements en championnat durent au maximum deux heures de bus. Je n’avais même pas connu ça à l’école de foot. Les influences grecques étaient évidentes, y compris parmi les joueurs, mais notre équipe était particulièrement internationale. Quand on m’a présenté le projet, l’idée était même d’engager Seedorf comme entraîneur. Mais il n’est jamais venu », ajoute-t-il.

À propos de la Juventus actuelle, aux résultats irréguliers : « Je suis surtout désolé parce qu’elle a un excellent entraîneur, Spalletti, que j’ai connu à la Roma et dont j’espère qu’il restera longtemps : je le sens motivé et convaincu. De l’extérieur, tout paraît toujours plus simple, mais la Juventus doit viser les sommets et j’espère qu’elle retrouvera très vite ce niveau. »

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Sur Spalletti : « Je me souviens encore des nombreuses larmes dans le vestiaire lorsqu’il a décidé de démissionner après seulement deux journées. Aujourd’hui, je m’inspire de lui : en tant qu’entraîneur, j’aimerais avoir les qualités que j’ai vues chez Spalletti, Conte, Gasperini et Ranieri. Si je pouvais ne prendre que 5 % de chacun d’eux, je serais vraiment content. »