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imago-sport-1082024051.jpgSportfoto Rudel
Christian Guinin
Traduit par

Ancien international soudain dans les buts ! Niklas Süle fête une première insolite pour son club en Kreisliga

Bundesliga
SV Tiefenbach
Niklas Süle

Depuis cette saison, Niklas Süle évolue en Kreisklasse avec le SV Tiefenbach. Il y a désormais eu une première insolite.

Lors des deux matches de son club contre le TSV Helmstadt et le VfB Epfenbach, l’ancien international, qui évolue normalement en défense centrale, a dû dépanner dans les buts au pied levé.

La raison : le gardien titulaire de Tiefenbach s’étant cassé la main, le joueur de 31 ans a été reconverti en gardien, a enfilé une paire de gants et a tenté de garder sa cage inviolée.

Et il s’en est plutôt bien sorti dans ce rôle inhabituel. Süle a réalisé plusieurs bons arrêts, mais n’a pas pu empêcher une courte défaite 2-1 lors du premier match. Cela s’est nettement mieux passé contre Epfenbach : Tiefenbach a remporté ce duel sur le fil, 3-2.

Depuis cette saison, l’international allemand à 49 sélections (un but) évolue en Kreisklasse, après que son contrat avec le Borussia Dortmund n’a pas été prolongé l’été dernier, notamment en raison de ses nombreuses blessures par le passé, ce qui l’a ensuite conduit à mettre un terme à sa carrière.

Auparavant, Süle avait également évolué dans l’élite allemande sous les couleurs de la TSG Hoffenheim et du Bayern Munich. Avec le Rekordmeister allemand, il a même remporté la Ligue des champions en 2020 ainsi que cinq titres de champion.

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