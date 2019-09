Ancien défenseur, Ferdinand appelle pourtant à récompenser Ronaldo et Messi plutôt que Van Dijk

Rio Ferdinand a estimé que Virgil van Dijk, aussi bon soit-il, ne peut soutenir la comparaison avec les deux monstres de l'ère contemporaine.

Rio Ferdinand a été l'un des plus grands défenseurs de son époque, c'est entendu. Mais l'ancienne gloire de , toujours dans la lumière grâce à son style enthousiasmant au micro sur les chaînes de télévision britanniques, estime que les attaquants, garants du spectacle, restent les plus méritants.

Interrogé sur les récentes disctinctions individuelles de Virgil van Dijk, Ferdinand a ainsi expliqué que le bison de ne pouvait pas soutenir la comparaison avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, selon lui.

"Il n'y a aucun doute sur le fait que Virgil van Dijk est le meilleur défenseur de la planète aujourd'hui. Mais quand un joueur met 50 buts sur une saison comme l'a fait Messi, ou que Cristiano remporte trois trophées, avec en plus un impact considérable sur un nouveau championnat, et aussi au niveau international, vous ne pouvez pas ignorer tout ça" , a argumenté Ferdinand sur BT Sport.

"Les gens disent : 'C'est un peu chiant que ces deux-là raflent tout.' Oui, mais ils ont atteint des sommets jamais vus auparavant, et ce pendant 12, voire 15 ans. Je suis un défenseur central, donc je suis évidemment ravi que Van Dijk ait été salué, il est un beau lauréat, mais quand un homme met 50 buts, vous ne pouvez pas donner le trophée à un autre. Je ne dépenserais pas mon argent durement gagné pour voir un défenseur. Divertissez-moi ! Je veux qu'on me fasse lever de mon siège, je veux crier, et pouvoir dire : 'Oh mon Dieu, quelle performance, quel but !' Pour moi, la chose la plus difficile dans un match, ça reste de faire trembler les filets" , a-t-il conclu, catégorique.

Vainqueur de la , vice-champion d' et patron incontestable d'une défense hermétique de Liverpool, Virgil van Dijk collectionne les distinctions individuelles. Après avoir été élu meilleur joueur de au terme de la saison 2018-19, le Néerlandais s'est adjugé le titre de joueur UEFA de l'année. Il a devancé ainsi les deux habitués de la catégorie. De quoi le placer pour un candidat sérieux pour le Ballon d'Or Football 2019.

L'article continue ci-dessous