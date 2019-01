Ancelotti : "Zidane a changé mon idée du football"

Carlo Ancelotti est revenu sur l'impact qu'a eu Zinédine Zidane sur sa façon de voir le football dans un entretien accordé au Corriere dello Sport.

L'ancien entraîneur du Milan, de Chelsea, du PSG du, Real Madrid et du Bayern Munich a livré un long entretien avec le journal Corriere dello Sport.

En tant que joueur, il faisait partie de l'équipe du Grand Milan d'Arrigo Sacchi et a ensuite adopté la philosophie du tacticien en 4-4-2, mais un homme l'a fait changer de façon de voir.



“Zidane à la Juventus a changé mon idée du football. J'avais empêché Parme de signer Baggio, qui avait déjà passé un accord avec le club. Baggio était l'un des plus grands talents de l'histoire du football italien, mais j'avais déjà Enrico Chiesa et Hernan Crespo.



"En gros, j’avais un style de football qui mettait les joueurs dans des cases et n’incluait pas de trequartista, le rôle que Roberto avait demandé. Si Baggio était arrivé après le tournant de ma carrière avec Zidane, j’aurais volontiers travaillé avec lui", a-t-il indiqué.



"Zidane a tout transformé, car j'ai placé l'équipe dans une boîte autour du champion, ce qui en a fait un costume sur mesure pour Zizou."



Les deux hommes ont également travaillé ensemble sur le banc pour le Real Madrid avant que Zidane, par la suite, parvienne à remporter 3 Ligue des champions de façon consécutive sur le banc de l'équipe en tant que coach principal.



En regardant dans le passé de sa carrière, Ancelotti a été invité à s'exprimer sur ses moments marquants.



"Les huit années à Milan sont bien différentes des autres choses, mais si vous voulez la vérité sur le reste, je dirai Madrid. Le Real Madrid est le Real Madrid et tous les entraîneurs devraient avoir la chance de travailler dans une ville comme celle-ci", a jugé Ancelotti.