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Hussein Hamdy

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Ancelotti s’exprime sur Twitter avant le match contre le Maroc : « Nous allons vivre ce moment avec joie et enthousiasme. »

C. Ancelotti
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Le coup d’envoi

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a adressé un message aux supporters des Samba Boys avant d'affronter le Maroc dans les prochaines heures lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Sur son compte X, il a publié : « Diriger le Brésil pour ma première Coupe du monde est une immense responsabilité et un honneur. Nous aborderons ce moment avec joie et enthousiasme, car il est majeur dans ma carrière. Allez le Brésil ! »

Le Brésil figure dans le groupe C, en compagnie du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse.

Il s’agit de sa première expérience internationale après une carrière couronnée de succès en club, et donc de ses grands débuts en Coupe du monde.

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