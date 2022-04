Ancelotti : « Oui, nous dépendons de Benzema »

Karim Benzema est l’homme fort du Real Madrid cette saison. C’était déjà le cas lors des années écoulées, mais c’est devenu encore plus criant ces derniers temps avec les prestations ébouriffantes réalisées par l’international français. Et en particulier en Ligue des Champions, où il reste sur deux doublés consécutifs.

Avant le match retour contre Chelsea, en quarts de finale de cette C1, Carlo Ancelotti s’est exprimé à propos de son joueur vedette. Il n’a eu aucun problème à reconnaitre que ce dernier est le baromètre des Merengue et que sans lui sa formation n’est pas aussi redoutable.

« Benzema est l’attaquant moderne type »

« Vinicius et Benzema se sont beaucoup distingués, de la même façon que Cristiano Ronaldo et Gareth Bale le faisaient avant. C'est vrai que nous dépendons de Benzema, ça ne me dérange pas de le dire, je suis heureux de l'avoir », a indiqué le technicien italien.

Il Mister a enchéri en louant le côté polyvalent de son stratège française : « Karim est un avant-centre moderne. Dans le passé, l'attaquant se tenait au centre de la surface et tirait. Karim est ce que le football moderne exige. Il aide l'équipe, il fait un travail défensif. Il est la représentation parfaite de ce que devrait être un avant-centre ».

Ancelotti n’a pas été le seul à louer KB9 durant ce point-presse. Ca été aussi le cas de son coéquipier Casemiro. Témoin privilégié de la progression de l’ancien lyonnais, le Brésilien a mis en avant les efforts qu’a consentis le Français au quotidien pour devenir plus performant. "La seule chose qui a changé chez Karim, ce sont les buts, a-t-il indiqué. Il a franchi un palier en marquant plus de buts. Mais la façon dont il joue et la façon dont il nous parle est toujours la même. Nous voyons ce qu'il fait à l'entraînement, la qualité et les déplacements. Il fait partie de l'histoire de ce club. Pour nous, il s'agit de continuer à apprécier ce qu'il est. Je suis sûr qu'il va être très important pour nous".

Avec un Benzema au sommet de son art, le Real n’a pas vraiment d’autres renforts offensifs. Kylian Mbappé risque d’arriver l’été prochain, il se peut également qu’Erling Haaland débarque dans la capitale espagnole. Si ce scénario se vérifie, les places deviendront très chères en attaque chez le géant espagnol. A ce sujet, Ancelotti a préféré rester discret. « Je ne peux pas vous répondre », a-t-il lâché aux journalistes.