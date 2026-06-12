Ancelotti met le feu aux poudres avant le match au sommet : « Peu importe que le Maroc soit champion d'Afrique ou vice-champion »

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de l'équipe du Brésil, a salué la force de l'équipe marocaine, affirmant que les « Lions de l'Atlas » représentaient un véritable défi pour la Seleção lors de leur confrontation attendue samedi, dans le cadre du groupe C de la Coupe du monde 2026.

« Le Maroc est une équipe très bien organisée, qui fait preuve de qualité dans tous les aspects du jeu », a-t-il déclaré vendredi soir en conférence de presse. « Nous devons livrer un match complet à tous les niveaux ; nous ne pouvons rien négliger : ni en défense, ni en attaque, ni dans les transitions entre les phases offensives et défensives. »

Fort de son expérience, le technicien italien a ajouté : « Nous devons rester concentrés défensivement et exploiter notre puissance sur les coups de pied arrêtés, car c’est là que nous sommes performants. Dans le football moderne, il n’y a pas de petites équipes ; le Maroc figure parmi les meilleures formations africaines. »

C’est une équipe solide.

Il refuse de sous-estimer les Lions de l’Atlas : « Qu’ils soient finalistes ou champions d’Afrique importe peu ; c’est une équipe solide, bien préparée, forte de joueurs de haut niveau qui brillent en Europe. Nous lui accordons le plus grand respect. »

Interrogé sur ses attentes pour la rencontre, le recordman de victoires en Ligue des champions a confié : « Je pense que le match sera très passionnant. Il est difficile de prédire qui l’emportera, mais nous sommes capables de rivaliser et nous visons même la victoire. Le résultat se jouera sur des détails, mais notre moral est au beau fixe en ce moment. »

Il met également en garde contre la dangerosité des Lions de l’Atlas : « Tous nos adversaires, à l’image du Maroc, comptent dans leurs rangs des joueurs exceptionnels et peuvent nous créer des problèmes si nous ne sommes pas prêts. »

« Nous abordons ce tournoi avec confiance, et ce n’est pas seulement pour le premier match, car la compétition ne fait que commencer. Nous nous sommes bien préparés, et nous comptons offrir aux supporters un spectacle à la hauteur de leurs attentes. Je m’attends à une forte présence de fans brésiliens et marocains », a-t-il ajouté.

Interrogé sur sa transition du banc des clubs à celui d’une sélection nationale, l’Italien a confié : « La mission de l’entraîneur est de s’adapter. Il doit tenir compte des caractéristiques des joueurs, de l’environnement, de la culture de l’équipe et du pays. J’ai cherché à m’adapter rapidement, et je pense que le travail accompli cette année nous rend compétitifs dans cette Coupe du monde. »

Concernant le rétablissement de Neymar

Concernant l’état de santé de Neymar da Silva, il assure : « Neymar fait tout pour revenir au plus vite. Nous espérons le récupérer la semaine prochaine. Ses qualités techniques, son expérience et l’exemple qu’il incarne pour le groupe ne sont pas discutables. »

Concernant l’exclusion du défenseur Wesley en raison d’une blessure, Ancelotti a confié, visiblement peiné : « Rayer un joueur de la liste est une mission que je déteste, mais c’est mon rôle. C’est très dur. Je n’avais pas d’autre choix : il a été victime d’une grave blessure et ne sera pas rétabli à temps pour la Coupe du monde. »

« Lors de l’annonce de la liste, je devais choisir entre neuf défenseurs ou huit plus un milieu supplémentaire. La polyvalence de Danilo et d’Ibanez nous a donné confiance, d’où notre décision d’intégrer un autre milieu ayant réalisé une grande saison », a-t-il expliqué.

Interrogé sur ses sentiments à la veille de ses débuts en Coupe du monde, Ancelotti a confié, ému : « C’est une expérience nouvelle et unique. C’est une responsabilité et un honneur de représenter le pays du football, la sélection nationale la plus titrée au monde. Je veux savourer ce moment avec joie et bonheur, car c’est un instant magnifique de mon histoire. »

Interrogé sur l’identité du Brésil sous sa direction, il a affirmé : « C’est une équipe capable de rivaliser avec n’importe quelle autre. Nous sommes pleinement convaincus de notre potentiel. Nous avons la qualité et l’expérience nécessaires pour affronter quiconque. »