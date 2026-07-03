Carlo Ancelotti, sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne, a salué le professionnalisme de Neymar malgré la déception du joueur de ne pas être titulaire.

Dans un entretien accordé au journal brésilien « Folha de São Paulo », l’Italien a expliqué que son objectif, depuis sa prise de fonction, était de mener la « Seleção » le plus loin possible en Coupe du monde, soulignant qu’il avait, jusqu’à présent, trouvé le onze de départ idéal, dans lequel Neymar n’a pas de place assurée.

L’entraîneur italien a déclaré : « Neymar n’est pas content de ne pas jouer, ce qui est tout à fait normal, mais il se comporte très bien… Il s’entraîne de manière exemplaire, fait preuve d’un grand respect, il est sympathique et apprécié de tous ses coéquipiers. »

Il a ajouté : « Neymar est une figure importante au sein de l’équipe grâce à son talent exceptionnel et à sa grande humilité. Je suis très content de lui, et il est clair qu’il veut jouer, comme il l’a toujours fait. »

Ancelotti a confirmé que l’attaquant n’était pas entré en jeu lors de la dernière sortie face au Japon, tout en laissant entendre qu’il pourrait l’aligner en cas de prolongation, insistant sur sa parfaite condition physique.

Il conclut : « Neymar est capable de jouer 90 minutes sans aucun problème. Il gère la situation avec sérénité et travaille dur chaque jour pour retrouver sa place. Le staff technique est très satisfait de son engagement. »

Un message d’avertissement à la Norvège

Dans la foulée, Ancelotti a lancé un avertissement avant le choc à élimination directe face à la Norvège, estimant que le nul contre le Japon avait révélé la mentalité combative du Brésil.

Il a rappelé : « Pour moi, un match n’est jamais fini… Quand Martinelli a marqué contre le Japon, il restait encore quelques minutes et je n’ai pas célébré le but, car j’ai déjà connu des situations où je pensais que la rencontre était terminée, puis tout a basculé. »

Il a ajouté : « À ce stade de la compétition, chaque match est difficile. Les phases à élimination directe ne se jouent pas uniquement sur les aspects techniques et tactiques ; les facteurs psychologiques jouent un rôle majeur. »

Il a conclu en évoquant le prochain adversaire : « La Norvège est une équipe solide qui compte des joueurs exceptionnels, et Haaland est l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce sera un match difficile, mais nous sommes convaincus de notre capacité à réaliser une excellente performance. »