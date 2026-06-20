Ancelotti : « L'Écosse a donné du fil à retordre au Maroc… et la place de Konya n'est pas assurée »

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne, a refusé de garantir publiquement qu'il maintiendrait Matheus Cunha à la pointe de l'attaque, malgré le doublé de l'avant-centre en première période contre Haïti.

La Seleção s’est imposée 3-0 samedi matin, lors de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde.

Cunha avait déjà remplacé Igor Thiago en cours de jeu (61^e minute) lors du premier match des Auriverdes, conclu par un nul 1-1 face au Maroc.

Interrogé en conférence de presse après la rencontre sur une éventuelle reconduction de cette option tactique, l’Italien a simplement répondu : « C’est possible. »

Ancelotti a ensuite précisé sa vision tactique : « Je pense que le positionnement de Konia était idéal pour créer des brèches dans la défense adverse. Il a réalisé de superbes passes en profondeur et son placement était parfait pour être efficace en attaque. »

Le sélectionneur de la Seleção a ajouté : « C’est une option possible. Nous en avons parlé hier. Je ne veux pas nous limiter à un schéma tactique unique et nous pourrions apporter des ajustements pour le prochain match. »

Avec quatre points, le Brésil occupe la première place du groupe, devant le Maroc à la différence de buts, après la victoire des Lions de l’Atlas 1-0 face à l’Écosse vendredi.

L’Écosse, qui compte trois points, abordera le match de mercredi à Miami en quête d’une qualification. Toutefois, Ancelotti a réaffirmé qu’il privilégiait la vision d’ensemble et les objectifs à long terme de sa sélection.

«Nous ne nous focalisons pas sur l’élimination de l’Écosse, mais sur la nécessité de livrer une bonne performance et de continuer à progresser. Nous analyserons le match», a-t-il expliqué.

Ancelotti a conclu : « Si nous parvenons à terminer en tête du groupe, ce sera extrêmement important pour l’avenir, d’où l’importance de bien nous préparer. L’Écosse possède ses propres caractéristiques et atouts ; elle est capable de poser des problèmes, comme elle l’a fait au Maroc ce vendredi. Nous devons donc nous concentrer sur cette rencontre, garder notre calme et notre sérénité, et continuer à travailler pour progresser. »