Ancelotti : "Je vois l'Angleterre et l'Italie en finale"

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti livre son sentiment sur l'issue de l'Euro en cours, et voit la Nazionale aller loin.

La phase finale de l'Euro débute ce samedi avec les deux premiers huitièmes de finale. Au programme : Pays de Galles-Danemark puis Italie-Autriche.

De retour sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a beaucoup voyagé depuis le début de sa carrière d'entraîneur et dévoile sa vision des choses à la presse italienne. Selon lui, la Squadra Azzura fait partie des grands favoris du tournoi.

"Je l'ai dit avant le début du Championnat d'Europe et je le répète maintenant: je vois l'Angleterre et l'Italie en finale. Les premiers résultats semblent corroborer ma prédiction. J'espère que ça finira comme ça", a-t-il affirmé auprès du Giornale.

"C'est la grande surprise et en même temps la nouveauté du tournoi, poursuit-il à propos de la formation de Roberto Mancini, invaincue depuis 30 matchs. Parce qu'elle pratique un football offensif, sans aucun calcul, qu'elle a une organisation défensive qui a été testée et qu'elle a la jeunesse de son noyau dur qui garantit des courses et de l’enthousiasme."

Si d'autres grosses cylindrées pourraient s'affirmer au fil des jours, l'ancien coach du PSG trouve la Nazionale mieux armée collectivement. "Cette Italie est différente des autres. La Belgique s'incarne dans Lukaku, le Portugal a son diamant dans CR7, en France Mbappé fait peur, j'ai du mal à ne choisir qu'un seul membre de l'équipe de Mancini. Et cela peut être un avantage au final car il n’y a pas d’attente sur un seul joueur."

Enfin, celui qui a vu éclore Marco Verratti lors de son passage dans la capitale française réaffirme l'importance du petit hibou dans cette équipe. "Je le connais bien, je l’ai formé à Paris. Une belle personnalité, à laquelle il a désormais ajouté une expérience internationale. Il est l’un des rares du groupe azzurro à avoir disputé la Ligue des champions. (…) Cette qualité comptera aussi."

Il faudra bien ça pour l'Italie, qui aura un parcours des plus sinueux pour se hisser jusqu'en finale et exaucer le souhait de Carlo Ancelotti. En effet, en cas de qualification face à l'Autriche, il faudra ensuite se frotter au vainqueur de Portugal-Belgique en quarts. Une éventuelle demie ? Il faudra alors ferrailler avec la France ou l'Espagne, par exemple. Avant, peut-être, de s'offrir une finale à Wembley face aux Anglais.